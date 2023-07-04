Gaziantep Valisi Çeber, göreve başladı

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Rize Valiliği görevinden Gaziantep Valiliğine atanan Vali Kemal Çeber, bugün sabah saatlerinde Valilik makamına gelerek resmi törenle görevine başladı. Vali Çeber kendisini karşılayan il protokolüyle tek tek tokalaşıp tanıştıktan sonra göreve başlama evrakını imzaladı. İlk olarak Valilik Amfi toplantı salonunda kurum yöneticileri ve gazetecilerle bir araya gelen Çeber, Gazianteplilere hizmet etmek için gayret edeceğini söyledi. Çok özel bir ilden başka çok özel bir ile geldiğini belirten Vali Çeber, “Bana bu iki güzide ilde görev yapmayı nasip eden Allaha sonsuz hamd ediyorum. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Beye şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Artık kadim bir şehirdeyim Evliya Çelebi’nin değimiyle Şehr-i Ayıntab-ı Cihan dünyanın gözbebeği şehri Gaziantep’teyim sizlerle beraber Gaziantepli hemşerilerime hizmet etmeye gayret edeceğim” dedi.

“Afetin izlerinden tamamen kurtarana kadar işimiz bitti demeyeceğiz”

Vali Çeber, Gaziantep'in iddiasının olduğuna işaret ederek, "Gaziantep Modeli"yle çalıştığını vurguladı. Gaziantep'in ticaret, sanayi, tarım, gastronomi ve turizmde önemli il olduğunu ifade eden Çeber, şunları kaydetti: “Gaziantep sadece ülkemizin değil bölgenin cazibe merkezi konumunda. İnşallah bulunduğu çıtayı sizlerle beraber daha yukarılara çıkarmaya gayret edeceğiz. Ülkemiz 6 Şubat'taki büyük bir afet yaşadı ve en çok etkilenen illerden birisi Gaziantep oldu. İslahiye ve Nurdağı ilçelerimiz afetten çokça etkilendi. İlçelerimizde çok önemli yol kat edilmiş, elhamdülillah ki böyle bir devletiz, milletiz. İnşallah kısa zamanda her şeyi normale döndüreceğiz. Son hemşerimiz huzurlu, güvenli, sağlıklı yuvasına, kalıcı konutuna yerleşene kadar 'bu iş bitti' diyemeyiz. O güne kadar tüm gücümüzle hemşerilerimizin yanında olacağız. Son hemşerimizin de o afetin izlerinden tamamen kurtarana kadar işimiz bitti demeyeceğiz. Biz bunu yapabilecek güce, kudrete ve imkana sahibiz.”

Vali Çeber açıklamalarının ardından Atatürk toplantı salonunda Vali Yardımcıları ve kaymakamlarla bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi.