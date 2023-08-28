Gaziantep’in asırlık lezzeti 11 milyonluk kazanç oldu

GAZİANTEP / EKONOMİ

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kışın evlerde tüketilmek üzere yaz aylarında imece usulü hazırlanan Gaziantep sebze kurutmalıklarının artık önemli bir sektör haline dönüştüğünü söyledi.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanması ve özel lezzetinden dolayı biber, patlıcan ve acur gibi çeşitli sebze kuruluklarının iç ve dış pazarlarda artık daha fazla rağbet gördüğünü kaydeden Akıncı, kurutmalıkların en fazla Türk vatandaşlarının yoğunlukta bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından tercih edildiğini ifade etti.

Sebze kurutmalıklarının Gaziantep mutfağında çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Akıncı, şu açıklamalarda bulundu:

“Eskiden kışın tüketilmek üzere yaz aylarında komşular arasında imece usulü hazırlanan sebze kurutmalıkları, eşsiz lezzetleriyle artık evrensel bir değer haline dönüştü. Tüketim potansiyeli her geçen gün artan, iç piyasanın yanı sıra farklı ülkelerden de talep gören sebze kurutmalıkları, mevsimlik olarak bu işi yapan aileler için de gelir kapısı oluşturmakta.”

Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

Sebze kurutmalığı hazırlamanın hem zor hem de her aşaması özel ihtimam isteyen bir iş olduğuna işaret eden Akıncı, “Yeni sezonla birlikte üretimine başlanan Gaziantep kurutmalıkları, Gaziantep mutfağının sadece önemli bir öğesi değil aynı zamanda hazırlanışı açısından da önemli bir sosyalleşme aracıdır. Sebzenin dalından koparılıp, içlerinin oyularak temizlenmesi ve iplere dizilerek güneşte kurutulması yoğun bir iş gücü gerektirdiği için kurutmalık hazırlamak genelde komşular arasında imece usulü ile yapılırdı. Aileler arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştiren bu durum günümüzde de geçerliliğini korumakta. Ticari maksatlı üretimlerde yine geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmekte. Buradaki tek fark üretimin artık sektörel bir iş kolu haline dönüşmesi ve süreklilik arz etmesi” dedi.

Gaziantep Ticaret Borsasında işlem gören kurutmalık ürünler hakkında da bilgiler veren Akıncı, 2022 yılında borsada ortalama 11 milyon TL tutarında yaklaşık 13 milyon adet kurutmalığın işlem gördüğünü açıkladı.Akıncı, kurutmalık ürünler arasında patlıcan ve biberin yanı sıra acur ve kabak gibi diğer sebze kurularının da yer aldığını dile getirdi.