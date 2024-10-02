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Gaziantep'in ihracatı eylülde de düştü

Son aylarda düşüş eğilimi gösteren Gaziantep ihracatı, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşerek 841 milyon 941 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6. ili Gaziantep, Ocak-Eylül döneminde ise 7,3 milyar dolara ulaştı.

Haber Merkezi
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Gaziantep'in ihracatı eylülde de düştü
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GAZİANTEP

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Açıklanan verilere göre Gaziantep'imizin eylül ayı ihracatı 841 milyon 941 bin $ olarak gerçekleşti. Maalesef ihracattaki düşüşümüz devam ediyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 düşen ihracatımız Ocak-Eylül döneminde ise 7,3 milyar $ oldu. Binbir zahmet ve emekle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Yıldırım: Rekabet gücümüz giderek azalıyor

GTO üyelerinin sorunlarını hazırladıkları kapsamlı raporlarla ele aldıklarını söyleyen ve Orta Doğu’da yükselen tansiyonun, Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunların dış talebi daha da azaltabileceğine değinen Başkan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Hazırladığımız tüm raporlarda, bulunduğumuz tüm platformlarda dile getirdiğimiz gibi ihracatçı üyelerimizin artan maliyetleri, finansmana erişim sorunları, yatay seyreden döviz kurları gibi faktörler nedeniyle rekabet gücü giderek azalıyor. Bunun yanı sıra Orta Doğu’da tansiyonun bir hayli yüksek olduğu bu dönemde, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar dış talebi daha da azaltabilir. Dolayısıyla ihracatçılarımızın, iş insanlarımızın elini güçlendirebilmek için atılması gereken adımlar belli. GTO olarak tüm çözüm önerilerimizi çalmadık kapı bırakmayarak karar vericilerimize aktardık. Gerekli önlemlerin en hızlı şekilde alınacağını umut ediyorum.”

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