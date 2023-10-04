Gaziantep'in ihracatı eylülde düştü

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Temmuz ayında tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirip ağustos ayında ihracatını artıran Gaziantep’in eylül ihracatında düşüş yaşandı. 879 milyon 255 bin dolarlık eylül ayı ihracatıyla bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatında yüzde 8,13 düşüş görülen Gaziantep, 2023 Ocak-Eylül döneminde ise 7,5 milyar dolar seviyesine ulaşarak en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında 6. sırada yer aldı.

“Kasım ayında dünyanın dört bir yanından alım heyeti gelecek”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep'imizin Eylül ihracatı her ne kadar düşüş gösterse de gerçekleştirdiğimiz 879 milyon 255 bin dolarlık ihracat ile Ocak-Eylül döneminde 7,5 milyar dolar seviyesine ulaştık. Deprem felaketi başta olmak üzere yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen üretmekten, çalışmaktan, istihdam yaratmaktan vazgeçmeyen tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve kıymetli çalışanlarını yürekten kutluyorum” dedi. Gaziantep Ticaret Odası olarak kentin ihracat performansını artırmaya yönelik pek çok çalışma yaptıklarını anlatan Yıldırım, “Kasım ayında gerçekleştireceğimiz B2B organizasyonu ile üyelerimiz için önemli bir fırsat daha yaratacağız. Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinden uluslararası süpermarket zincirleri, ithalatçı firmalar, toptancılar ve aracı şirketlerden oluşan 30’dan fazla uluslararası ithalatçı firmanın yer alacağı alım heyetini, hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ihracatçı üyelerimizle bir araya getirerek, üyelerimizin yeni iş birlikleri kurmalarına ve yeni ihracat rotaları oluşturmalarına katkıda bulunacağız” diye konuştu.

“Deprem desteklerinden Gaziantep de faydalandırılmalı”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede deprem bölgesinde yıkım sonrası türlü sorunlarla başa çıkılmaya çalışıldığını söyledi. Gaziantep’in daha fazla ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Ünverdi, yürütülecek çalışmalar ve desteklerle ihracatın artacağını belirtti. Mersin Limanı’ndaki yoğunluğun çözümü konusunda tüm girişimlere rağmen bir rahatlama olmadığını belirten Ünverdi, bunun dış ticaret ve dolayısıyla ihracata olumsuz yansımalarının olduğunu belirterek, ihracattaki aksamaların önüne geçilmesi için liman konusuna ivedi olarak çözüm beklediklerinin kaydetti. Bölgeye yönelik teşvik ve desteklerin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, “Deprem bölgesine verilen destek ve kolaylaştırıcı adımlardan sanayi ve ihracat merkezi olan Gaziantep’in tamamının faydalandırılması gerektiğini çok defa dile getirdik. Gaziantep bölgenin üretim, ihracat ve buna bağlı olarak istihdam merkezidir. Sürdürülebilirlik için destekler şehrimizin tamamı için geçerli olmalı ve devam etmelidir. Bununla birlikte finansmana ulaşım ve maliyetlerin yüksek oluşu da en büyük sorunlarımız arasında yer alıyor. İhracatımız için bu konuya da çözüm bulunmak zorunda” ifadelerini kullandı.