Gaziantep’in Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi çevreyi koruyup ekonomiye katkı sağlıyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Avrupa’da kendi türünde en büyük tesislerden biri olan, 10 milyon Amerikan Doları değeri ile UNDP tarihinde bu ölçekte bir hibe ile hayata gecen ilk tesis niteliğindeki Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi, yılda 100 bin ton atık işleyerek 9 bin 300 ton sera gazı salınımının engelleyecek.

Yıllık 100 bin ton atık işleme kapasitesiyle tesis tam kapasite olarak devreye alındığında yaklaşık 17 bin ton geri dönüştürülebilir atık kazanımı hedeflenirken yaklaşık 22 bin ton biyobozunur atık ise işlenecek. Elde edilen biyogaz, ko-jeneratör ünitelerine aktarılarak enerji üretilecek. Tesis sayesinde kentin atıkları hem çevreye zarar vermeyecek hem de temiz enerji sağlanacak. Biyogazın mevcut ko-jeneratör ünitelerine aktarılması ile üretilecek ve şebekeye aktarılacak olan enerji miktarı ilk aşamada tesisin iç ihtiyacı için kullanılacak.

Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi ilk etapta enerji ve gübre üretimi 22 bin ton, atıktan türetilmiş yakıt kapasitesi 23 bin 116 ton olarak hesaplandı.16 bin 785 ton geri dönüştürülebilir atığın piyasaya kazandırması beklenmekte. Tesis, depolanması gereken atık miktarını önemli ölçüde azaltarak depo sahasının ömrünü ilk aşamada yüzde 10'a kadar arttıracak.

Proje ilham veren kamu proje ödüllerine layık görüldü

Yeşil ekonomiyle çevreyi ve şehri yeşillendiren Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi’, 2022 mart ayında Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) yapmış olduğu "İlham Veren Kamu Proje Ödülleri" yerel yönetimler kategorisinde 39 kamu projesi arasında yarışarak ödüle layık görülmüştü.