Gaziantep’in yeniden inşası Horasis toplantısında ele alındı

TALİP ÖZTÜRK - TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Uluslararası düşünce kuruluşu Horasis tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde Horasis Küresel Toplantısı Londra ve Cascais’in ardından Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te düzenlendi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlik 2 gün sürecek. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, DEİK Başkanı Nail Olpark, Gaziantep oda ve borsa başkanlarının yanı sıra Horasis Başkanı Frank-Jürgen Richter ile kent iş dünyası temsilcileri ve uluslararası yatırımcı ve CEO’lardan oluşan yaklaşık 300 katılımcı yer aldı.

“Gaziantep kalkınırsa Türkiye rahat eder”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de katılımcılara çok özel bir şehirde olduklarını belirterek, Gaziantep’in Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ağabeyi konumunda olduğunu söyledi. Çeber, bu sebeple kent ekonomisi kalkınması halinde ülke ve dünya ekonomisinin rahat edeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünü hatırlatarak dünyaya “Gazze’de çocuklar ölüyor, zulmün bitmesi için dünyaya çağrıda bulunuyoruz” sözleriyle seslendi. Gaziantep’te yalnızca OSB’de çalışan 280 bin kişiyle üretimde Türkiye’nin nitelikli gücü olduğunu aktaran Şahin, “Gaziantep, akıllı sanayi, modern fabrika, yeşil sanayi ile yoluna devam eden bir kent. Bu küresel toplantının kentimizde gerçekleşmesi tesadüf değil, burası üretimin merkezi ve daha da büyüme hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’i yeniden inşa etmek için buradayız”

Horasis Başkanı Frank-Jürgen Richter ise iş dünyasından, hükümetlerden ve sivil toplumdan gelen dünyanın seçkin liderlerinden oluşan Horasis Komitesi’nin, şirketlerin ve toplumların karşı karşıya olduğu kritik zorluklara çözümler geliştirmek için bir araya geldiğini söyledi. Bu yıl ki toplantı temasının küresel belirsizlikler karşısında en iyi geleceği bulmak üzere seçildiğini anlatan Richter, “Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu yılın başında büyük bir depremle sarsıldı. Katılımcılarımız Gaziantep’in yeniden inşası için çözüm bulmaya davet edildi. Gaziantep, küresel diyaloğun bir merkezidir. Gaziantep’te önümüzdeki 2 gün boyunca sürecek toplantılarda inovasyon, sürdürülebilirlik ve yeniden inşa yoluyla etki yaratmak için yeni çözüm yolları bulmayı ümit ediyorum” dedi.

“Ülkenin yarısı Gaziantep gibi olsa kişi başına düşen milli gelir 30 bin dolar olurdu”

Gaziantep’in ülkenin en gelişmiş ekonomisine sahip 5. il konumunda olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülkedeki diğer kentlerinin yarısının Gaziantep kadar ekonomiye katkı sağlamış olsa, kişi başına düşen milli gelirin 30 bin dolar olacağını dile getirdi. Bakan Bolat, şunları kaydetti: “11 milyar dolar ihracatı 8.5 milyar dolar ithalatı olan bir kent. Cumhuriyetimizin 100. yılında Gaziantep, ülkenin Ortadoğu’ya açılan kapısı. 6 Şubat’ta Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 11 kentimiz yüzyılın felaketini yaşadı. 51 bin insanımızı yitirdik. 104 milyar dolar ekonomik kayıp yaşadık. Bu kentlerin yeniden inşa sürecinde yanlarında olmak boynumuzun borcu. Bu sebeple meclise sunduğumuz 12. Kalkınma Planı’nda afetlere dayanıklı yüksek katma değer üreten bir vizyonu hedef aldık. Hedefimiz 2053 yılında dünyanın ilk 10 ekonomi devi arasında olmak, bu nedenle iklim değişikliği, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, karbon ayak izi önceliklerimiz arasında.