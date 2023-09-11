Gaziantepli genç tasarımcılar, tekstil sektörüne kazandırıldı

GAZİANTEP/TUBA CANPOLAT

Dokuma, örme ve baskı olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışmada toplam 1 milyon 450 bin TL yarışmacılara ödül olarak verildi. Tekstil dünyasını buluşturan etkinlik, genç tasarımcıları sektöre kazandırmayı hedefliyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma için oldukça mutlu olduğunu ifade eden TİM Tekstil Sektör Kurulu ve GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci “Tekstil sektörümüze özgün tasarımlar ve yeni tasarımcılar kazandırmak için Doku gibi tasarım yarışmalarının önemi çok büyük, ben de genç tasarımcılarımız kadar heyecanlıyım” dedi.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın final gecesi programı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Hizmet Binasında düzenlendi. Tekstil ve moda tutkunlarının ilgiyle takip ettiği gecede, birbirinden güzel tasarımlar sergilendi.

“Sergilenen Tasarımlar Sektörümüzün Geleceğine Yön Verecek”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Birlik ve Oda Başkanları, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin de katıldığı gecede açılış konuşmasını yapan Vali Çeber “Gaziantep’e geldiğim günden beri bu kadim şehre dair her gün yeni bir şey öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her biri ayrı bir hikâyeye sahip bu sanat eserlerine emek veren genç arkadaşlarımızı, organizasyonda emeği geçen GAİB Yönetimini ve çalışanlarını kutluyorum.” şeklinde konuştu.

“Gaziantep’in sanayicisi hep yenilik peşinde”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yaptığı konuşmada “Burası medeniyetin beşiği olmuş bir coğrafya. Geçmişi İpekyolu'na dayanan bu güzel coğrafyada böylesine güzel bir yarışmada emeği geçen herkesi kutluyorum. Üreten, inovatif gelişmeleri takip eden, yeniliğin peşinde koşan bu güzel şehrin sanayicileriyle gözümüz hep daha yukarıda hep daha iyisinde olacak.” dedi.

"Yeni yetenekleri cesaretlendirmemiz lazım”

Tekstil ve moda tasarımı öğrenci ve mezunlarının özgün tasarımları ile katılabildiği Doku Kumaş Tasarım Yarışması, önceki yıllarda olduğu gibi dokuma, örme ve baskı olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlendi. Yarışmaya bu yıl ayrıca bir Sürdürülebilirlik Özel Ödülü eklendi. 8 Eylül gecesi gerçekleştirilen tasarım şölenine ilişkin açıklamada bulunan Kileci ise “Biz Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tekstil sanayicileri olarak ülkemizin gerçekleştirdiği tekstil ihracatının önemli bir payına imza atıyoruz. Aynı zamanda daha özgün, daha nitelikli ürünleri nasıl ihraç ederiz, ülkemizin ihracatında çok daha yüksek rakamlara nasıl ulaşırız meselesi üzerinde mesai harcıyoruz. Çünkü güçlü olduğumuz pazarlara baktığımızda Avrupa ve Amerika ülkeleri önde geliyor. Bu pazarlara ürün satabilmek için belli standartların üzerinde olup rekabette öne çıkabilmelisiniz. Bu durumda bir taraftan kaliteyi belli bir seviyenin üzerine çıkarmalı ve diğer taraftan ihracat yelpazemizi genişleterek geniş kitlelere hitap edebilmeliyiz. Tekstil alanında çalışan ve çalışmak isteyen yeteneklerin cesaretlendirilmesi ve desteklenmesine karar verdik. Doku Kumaş Tasarım Yarışması bu açıdan çok değerli bir amaç barındırmaktadır. Örme, baskı ve dokuma olmak üzere 3 kategoride genç tasarımcılarımız yeteneklerini yarıştırdı. Ayrıca yeşil üretimin tekstil sanayiinin geleceği olduğu bilinciyle ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla, Sürdürülebilirlik Özel Ödülü takdim edeceğiz. Sonuç olarak birbirinden değerli çalışmaları tekstil otoritelerinin ve modaya ilgi duyan kitlelerin beğenisine sunma fırsatı yakaladık. İnanıyorum ki bugün sergilenen tasarımlar, tekstil sektörümüzün geleceğine yön verecektir” dedi.

Dokuma Kategorisi

1. Efekan Türker

2. Cansu Nur Aycan

3. Çağla Işıl Karatan

4. Sema Orbaç

5. Dilek Selçuk

Örme Kategorisi

1. Çağla Çokgezen

2. Edanur İmanlı

3. Seniyye Serim

4. Gizem Akyol

5. Esin Öykü Terzi

Baskı Kategorisi

1. Bahar Meydan

2. Tuğba Kar

3. Su Dura

4. Fatma Gül Kabalar

5. Emirhan Karayılan

Sürdürülebilirlik Özel Ödülü

Selin Bulut