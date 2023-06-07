Gaziantepli hububat ihracatçıları, Cibuti ve Etiyopya'ya ihracatını yüzde 30 artıracak

TALİP ÖZTÜRK / GAZİANTEP

Gaziantep’te Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nde gerçekleşen Cibuti-Etiyopya Alım Heyeti programına Cibuti ve Etiyopya’dan gelen 40 firmanın temsilcileri ile Türkiye’nin farklı ilerinden 250 ihracatçı katıldı. Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, göreve başladıklarında hayata geçirdikleri “Yeni Pazar Arayışları” projesi kapsamında Afrika kıtasında araştırmalar yaptıklarını söyledi.

“İhracatta yüzde 30 artış hedefliyoruz”

Cibuti ve Etiyopya’yı hedef pazar olarak belirlediklerini söyleyen Kadooğlu, iki ülkeden gelen alım heyetini Gaziantep’te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Geçtiğimiz aylarda bir heyet oluşturarak bir hafta boyunca Etiyopya ve Cibuti’de ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Kadooğlu, temel hedeflerinin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri alanında hâlihazırda 100 milyon dolarlık ihracatı yüzde 30 oranında artırmak olduğunu kaydetti.

Cibuti Heyeti adına açıklamalarda bulunan Bouh Moussa Dawale ve Etiyopya Heyeti adına konuşan Anemaw Alemu Delele ise Türkiye’nin kendileri için önemli olduklarını ifade ederek, mevcut ticareti geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.