Gaziantepli kadın girişimciler KAGİDEM ile iş hayatına hazırlanıyor

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Gaziantep’in iş dinamiklerinin çok yüksek olduğunu kaydederek, iş dünyasında kadının yerinin hak edilen noktada olmadığını söyledi. Ahi, görünür olmak adına kadınların iki kat fazla çaba sarf ettiğini ifade ederken, KAGİDEM hakkında da bilgi verdi.

“Kadının adına iş yeri kuruluyor ama ortada kadın yok”

Kadın odaklı çalışmaları merkeze alan TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, kentte kadınlar adına işletme kurulduğunu ancak iş hayatında kadının yeterince etkin olmadığını söyledi. Ahi; “Kadınların iş dünyasında adı var ama aktif iş hayatında olmayabiliyorlar. Kadına yönelik destek projelerinden yaralanmak için işletmeler kadın adına açılabiliyor ancak kadının faal bir şekilde iş dünyasında olmadığı çok örnek var” dedi.

“Kadınlar coğrafyaya yenilmemek için direniyor”

Kadınların iş hayatında coğrafya sıkıntılarla da boğuştuğunu belirten Ahi; “Kadınların aile şirketlerinde imza yetkisi olamayabiliyor. Sanayici kadınlar aile şirketlerinde imza yetkisi sıkıntısı yaşarken, ticari anlamda ise kadının üzerinden iş kuruluyor ancak işleri kocaları yönetiyor. Sistem kadın çalışırken hep erkeğin hegemonyası altında olsun isterken, biz bunu kabul etmeyip projeler geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Kuluçka merkezi kadınlara iş yaşamında yol gösteriyor”

Ahi, kentte kadın sanayici oranının yüzde 10 civarında olduğunu belirterek şöyle konuştu; “TOBB çatısı altında girişimci sayısını arttırmak ve kadınlarımızı üretime-ticarete yönlendirmek istiyoruz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak biz 2019 yılında KAGİDEM ile kuluçka merkezi kurduk, TOBB, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Büyükşehir Belediyesi ile üretim yapan kadınlarımıza destek veriyoruz senelerdir. Biz burada muhasebe desteği, e-ticaret, müşteri portföyü desteği sunuyoruz. Üretici kadınlara yer tahsis ediyoruz, ürünlerini yapıp işlerini iyice öğrenene kadar bizimle yol yürüyorlar. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılarını kurduğumuz girişimciler artık birer işletme olup bizden sonra yollarına profesyonel bir şekilde bakıyorlar. Diğer taraftan Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller Projesi yaptık. Evinde üretim yapan kadınlarımızı ekonomiye kazandırma amaçlı geliştirdiğimiz projemizle, eğitimler verdik. Kadınlarımıza yer tahsis edip stantlar kurduk, satış yaparak sıcak para kazandılar. Yol gösterici olarak kazançlarını arttırmalarına neden olduk. Şu anda 280 kadınımız bu proje ile iş yaşamına atıldı. AR-GE yaparak büyük firmalarla bu kadınlarımızın üretimlerini birleştirdik. Büyük markalarla işbirliği yapan girişimcilerimiz var.”