Gaziantepli kadınlar, meme kanseri farkındalık hareketi için bir araya geldi

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği tarafından AstraZeneca Türkiye’nin koşulsuz desteği ile 2022 yılında hayata geçirilen ve geçen yıldan itibaren 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde devam eden “Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” projesi kapsamındaki beşinci buluşma Gaziantep’teki kadınlarla gerçekleşti. İhtiyaç Haritası koordinasyonu ile Gaziantep Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Kanser Savaşçıları Derneği’nin gönüllü hekimi Dr. Alper Aytekin tarafından 100’ün üzerinde kadına meme kanseri farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde kadınlar; meme kanseri görülme sıklığı, başlıca risk faktörleri, erken tanının önemi, meme kanseri tarama (mamografi) ve elle muayene gibi konularda bilgilendirildi.

“Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” kapsamında daha önce Antalya, Trabzon ve Hatay’da 700 kadına eğitimler verildi ve eğitim verilen kadınların İhtiyaç Haritası tarafından en yakın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) meme taramalarının yapılması sağlandı. Tarama yapılan kadınların yüzde 7’si ileri tetkiklerin yapılması için hastanelere sevk edildi. Gaziantep’te verilen bu eğitimlerin ve meme kanseri taramalarının önümüzdeki aylarda deprem bölgesindeki diğer illerde devam etmesi planlanıyor.

Proje kapsamında kadınlara eğitim veren Kanser Savaşçıları Derneği gönüllü hekimi Dr. Alper Aytekin “Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanserdir. Meme kanseri için düzenli bir şekilde kendi kendini muayene, hekim muayenesi ve tarama programları ile erken tanı mümkün olabilmektedir. Hastalar erken tanı aldığında, zamanında erken tedavi ile bu hastalıktan tamamen kurtulabilmektedirler. Bu nedenlerle özellikle erken tanı daha da önemli hale gelmektedir. Tüm kadınlara düzenli hekim muayenesi olarak ve tarama programlarına katılarak bu hastalıkla ilgili olası tüm riskleri azaltmalarını ve hastalık gelişmesi durumunda erken tanı alarak tedavi şanslarını yitirmemelerini öneriyorum.” dedi.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan İhtiyaç Haritası Saha ve Operasyon Takım Lideri Zafer Kapusuz, “İhtiyaç Haritası olarak 6 Şubat depreminin ilk gününden itibaren bölgede insanların iyi olma halini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda depremin ilk döneminde insani yardımlarda bulunduk, sonrasında ise diğer çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bilindiği üzere bölgede hala çok fazla ihtiyaç ve sorun bulunuyor. Bunlardan biri de dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri riskinin bölgedeki diğer ihtiyaçların gölgesinde kalması. Meme kanserinin, erken evrelerde tespit edildiğinde tedavisinin çok daha başarılı olduğunu biliyoruz. İhtiyaç Haritası olarak, Kanser Savaşçıları Derneği ve AstraZeneca Türkiye’nin koşulsuz desteği ile bu proje kapsamında daha önce üç şehirde farkındalık eğitimleri ve ardından kadınlar için ücretsiz meme kanseri taraması gerçekleştirdik. Bugün de Gaziantep’teyiz. Eğitimlerle başlattığımız etki katlanarak büyüyecek ve Türkiye’de meme kanseri farkındalığının artmasını sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç ise açıklamasında şunları söyledi: “Artık herkesin ezbere bildiği bir cümle olsa da gerçekten meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Her 7-8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanı imkânları konusunda bilgi sahibi olmak, kendi kendine meme muayenesi yapmak ise kadınlar için hayati bir önem taşıyor. İşte biz de proje ortaklarımızla birlikte dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınları, kendi yaşamlarına sahip çıkmaları amacıyla bilgilendirmek ve risk grubunda olanları ulusal tarama programına dâhil etmek için bugün Gaziantep’teyiz. Çünkü meme kanseri taraması KETEM’lerde ücretsiz olarak yapılsa da bu konudan haberleri olmadıkları ya da ilgili merkeze ulaşamadıkları için pek çok kadın, maalesef çok daha ileri seviyelerde meme kanseri tanısı alabiliyor. Projemizle ülkenin her köşesindeki kadına ulaşarak meme kanseriyle karşılaşmadan önce alabilecekleri önlemleri anlatmayı ve tarama sayesinde hastalığı mümkün olan en erken seviyede tespit etme şansını sunmayı hedefliyoruz.”

AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem, “Toplum sağlığının geliştirilmesini kurumsal sorumluluklarımız ve önceliklerimiz arasında görüyoruz. Destek verdiğimiz önemli sosyal sorumluluk projeleri ile kanser farkındalığını artırarak kadınların meme kanseri kontrollerini yaptırmalarının da önemini vurguluyoruz. Bu kapsamda iş birlikleri ile sağlık okuryazarlığını geliştiren ve risk faktörleri hakkında farkındalığı artıran çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Koşulsuz desteğimizle yürütülen bu proje kapsamında Kanser Savaşçıları Derneği ve İhtiyaç Haritası ile geçen yıldan itibaren deprem felaketinden en çok etkilenen illeri önceliklendirme kararı aldık ve Hatay’ın ardından Gaziantep’teki eğitimleri de tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kanseri ölüm nedeni olmaktan çıkarmak için toplumun faydasına olacak her projede sorumluluk almaya devam edeceğiz.” dedi.