Gaziantep’te besicilerle belediye, kurbanlık fiyatında ters düştü

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Yaklaşan kurban bayramı öncesinde vatandaşın merakla beklediği canlı hayvan kilo fiyatları Gaziantep’te tepkiyle karşılandı. Bayram öncesinde kilogramı 180 lira olan canlı hayvan kilosunun bayram tarifesinde 200-250 bandına yükselmesinin ardından, Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ticaret ve Tarım İl Müdürlükleri ile bu fiyatlara müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

Tahmazoğlu, birliklerin yetkisi olmamasına rağmen spekülatif davranıp fiyat yükselttiklerini belirterek, “ Fahiş fiyata karşıyız! Birliklerin yetkisi olmamasına rağmen piyasada 180-190 ₺’ye satılan hayvanların kilosunu, Kurban Bayramı öncesi 240-250 ₺ olarak açıklaması spekülatif bir harekettir. Bu duruma, Ticaret ve Tarım İl Müdürlükleri ile birlikte müsaade etmeyeceğiz. Gerekirse il dışından hayvan getirerek pazar yerlerimizde satışını yapıp, vatandaşlarımızın uygun şartlarda ete ulaşımını biz sağlayacağız” ifadelerini kullandı.