Gaziantep'te "Ekonomide Kadın" çalıştayı

Tuba CANPOLAT- GAZİANTEP

10 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen çalıştaya Gaziantep’in önde gelen iş verenleri, kadın güçlenmesi çalışan STK paydaşları ve kamu kurum temsilcileri toplam 37 kişi katıldı.

Çalıştayda, TBB Başkan Danışmanı Filiz Evran, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, Gaziantep Sanayi Odası Üye Deneyimi ve Memnuniyeti Müdürü Kübra Kayın, GSO Ayakkabı Meslek Komitesi Başkanı ve Vahap Ayakkabıcılık sahibi Vahap Çalıkoğlu, Gaziantep Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Şehitkamil Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Gaziantep Yatırımcı İş Kadınları Derneği Başkanı ve aynı zamanda GÜNSİFED Başkan Yardımcısı Emine Duman, SANKO Holding İnsan Kaynaklarından Çiğdem Gürbüz ve Kübra Karataş ve ayakkabı sektöründen 6 işveren hazır bulundular.

Gaziantep'e özel çalışmalar masaya yatırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Kübra Çinkılıç çalıştay açılış konuşmasında şunlara değindi: “Kadın alanında oldukça aktif çalışan bir toplulukla bugün bir aradayız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kadının güçlendirilmesi konusunda çabalarımızı sürdürüyoruz. El Eleyiz Projesini de bu anlamda oldukça kıymetli buluyoruz. Burada bulunan tüm kurum ve kuruluşlara desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.” Diğer açılış konuşmasını gerçekleştiren İNGEV Proje Koordinatörü Hande Soğancılar ise El Eleyiz Projesi ile ilgili katılımcılara detaylı bilgi verdi. Gaziantep Bölgesindeki NEET genç kadınlarla ilgili araştırma sonuçları da çalıştay kapsamında İNGEV yetkilileri tarafından paylaşıldı. Araştırma sunumunun ardından çalıştay grup çalışmaları gerçekleştirildi. Bu tartışmalarla çalıştay katılımcıları Gaziantep ilindeki NEET genç kadınlara istihdam olanağı sağlayabilecek sektörlere yönelik mesleki eğitimler ve istihdam edilebilirliğini artıracak olası destekler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

NEET ihtiyaç analizi sonuçlarına göre: - Gaziantep’teki iş arayan NEET kadınların %15’i iş ilanları ile ilgili bilgi kaynaklarını bulmayı, - %20'si CV yazmayı, - %16’sı başarılı bir iş mülakatı yapmayı, - %10’u İŞKUR yolu ile iş bulmayı, - %21’I internette iş aramayı bildiğini belirtiyor. Bütün bu bilgiler ışığında, bölgede mesleki ve işbaşı eğitimlerle NEET kadınların istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Aynı zamanda bölgedeki yerel sivil toplum kuruluşları, kadın inisiyatifleri ile kapasite geliştirme ve farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar da yürütülecek.

“Eleleyiz” projesi ile İNGEV;

● İhtiyaç analizi ile mesleki ihtiyaçlarını ve deprem sonrası ihtiyaçlarını anlamaya çalışmayı,

● Bölgedeki yerel paydaşların ihtiyaçlarını da anlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının ekonomik güçlenmesini amaçlayan, istihdam edilebilirliğinin artırılmasını sağlayacak kapasite geliştirme eğitim ve etkinlikleri düzenlemeyi,

● Bunların yanı sıra kadınların istihdamını desteklemeyi amaç edinmektedir.