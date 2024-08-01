Gaziantep’te Kadın Kooperatifleri Çalıştayı

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadın Kooperatifleri Çalıştayı, özel bir otelde gerçekleştirildi. Çalıştayda, kadın kooperatiflerinin sorunlarına kalıcı çözüm önerileri getirmek amaçlanıyor. Çalıştayda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ekonomi İşleri Başkanı Ayla Gündoğmuş konuşma yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalıştayda yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin bu çalıştay sayesinde önemli bilgilere ulaşarak, ihtiyacı olan kaynağa kolaylıkla sahip olacağını belirtti.

“ÇALIŞTAY, KADIN KOOPERATİFLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ KAYNAĞI”

Şahin, kadın kooperatiflerinin sıkıntılarına çözüm aramak için çalıştayın organize edildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Her bir kadın kooperatifimizin belli başlı sıkıntıları var. Dolayısıyla rekabet etme gücünün artırılmasının, kadın emeğinin, bakış açısının ve duygusal zekasının yaşamın bir parçası haline dönüştürmenin gerek şehir gerek aile gerekse de ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu noktada bakanlıklarımız çok destek veriyor. Hibe programları kapsamında maliyeti yüksek makinelerin temin edilmesinde bakanlık destek veriyor. Tabii bu gibi bilgilere sahip olman gerekiyor ki ihtiyaçlarını temin edesin. O nedenle bu çalıştay bilgiye ulaştırma konusunda önemli bir nitelik taşıyor.”

Şahin, e-ticaret alanının çok önemli bir niteliğe kavuştuğunu vurgulayarak, “Organik ürünlerin pazarından tutun da akıllı tarımdan sürdürülebilir kalkınmaya kadar yeni tanımlamaları içselleştirip kooperatiflerimizi dirençli hale getirmemiz lazım” dedi.