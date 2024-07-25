Gaziantep’te sağlık turizmi konuşuldu

GAZİANTEP

Çalıştayda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammet Önder, İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat konuşmacı olarak yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada Gaziantep’in iddialı bir şehir olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Biz hedefleri olan bir şehiriz. Biz İpek Yolunu ve Baharat Yolunu kalkınma yoluna dönüştürmüş bir şehiriz. Bu noktada ortaya koyduğumuz Gaziantep Modeli’nden bahsetmekte yarar var. Bu model, günümüz dünya koşullarında görmezden gelemeyeceğimiz bir çalışma anlayışını içeriyor. Dünya hasta ve gergin. Çünkü biz ekonomiyi ekolojiye çeviremedik. 70’li yıllarda eğer Paris Antlaşması yapılmış olsaydı; bu kadar buzullar erimezdi. İnsanlık dünyada bu denli hoyratça yaşayamazdı.”

Sağlıkta dönüşümde başarılıyız

“Sağlıkta dönüşümde ne kadar başarılı olunduğunu pandemi sürecinde gördük” diyen Başkan Şahin, “Gaziantep’te sağlık açısından çok iyi işler yapılıyor, bunları çok iyi anlatmamız lazım. Bu çalıştay sonrasında bize bir reçete gelecek. Bu reçete, hangi kurumun nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bize söyleyecek. Genel olarak hangi kurum sağlık işinin neresinde olacak. Sağlık konusunun daha yapıcı şekilde koordine edilmesi için nasıl bir yol haritası çizilecek ve son olarak biz bu işi nasıl başaracağız gibi konuların cevapları önümüze gelecek. Bugünkü toplantımızın temel mantığı; güçlü taraflarımızı daha iyi nasıl tanıtacağımız ve zayıf taraflarımızı nasıl güçlendireceğimiz” diye konuştu.

Çalıştayda, “Gaziantep’teki Sağlık Hizmetleri Sağlayıcılarının Durum Değerlendirmesi”, “Sağlık Turizmine Yönelik Hukuki Düzenlemeler”, “Destek ve Teşvikler, Hizmet Kalitesi ve Personel Niteliğinin Artırılması İçin Yapılması Gereken Çalışmalar” ile “Sağlık Turizminde Tanıtım ve Pazarlama İçin Yapılması Gerekenler” başlıkları ele alınacak.