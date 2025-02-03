Gaziantep’te yeni yılda 65 vizyon proje yatırımı yapılacak

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte Cumhurbaşkanlığı 2025 Yatırım Programı’na giren 65 vizyon projenin tanıtımını yaptı. 2025 yılında altyapıdan ulaşıma, sağlıktan tarımsal sulama yatırımlarına kadar 65 yeni proje gerçekleşeceğini aktaran Şahin, Metro projesi için 37 milyar TL’lik bütçe ayrıldığını söyledi.

Vizyon projeler arasında yer alan Metro projesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınan 37 Milyar TL’lik dev proje, Gar Transfer Merkezi, Gaziray ve Tramvay ulaşım modlarına entegrasyonun sağlanması açısından ulaşımın kalbi niteliğinde olacak. Gazi şehirde yapılacak metro projesi, Ortadoğu’nun da ilk sürücüsüz metro olma özelliğini taşıyacak. Proje, kent merkezi ile Şehir Hastanesi bağlantısını sağlayacak 10,5 km’lik hattıyla vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacak.

Şehrin toplu taşıma ağının modern önemli bir ayağı olan GAZİRAY, Türkiye’nin yerli ve milli ilk tren setlerine kavuşuyor. Üretiminde sona gelinen 8 tren seti ile günlük 10 bin yolcu taşıma kapasitesi 60 bine yükselecek.

Dülük Tüneli temeli atılıyor

Organize Sanayi’ye ulaşımda büyük rahatlık ve tasarruf sağlayacak 7.2 Milyar TL değerindeki Dülük- OSB tüneli, yatırım programına giren projeler arasında yer alıyor. Şehre katma değer sağlayacak, sanayiye ulaşımda İpekyolu’nda oluşan trafik yükünün hafifletilmesi, kesintisiz ve konforlu ulaşımın sağlanması amacıyla doğaya zarar vermeyecek şekilde Dülük Ormanları’nın altından geçecek yeni tünel çalışması bu sene içinde başlayacak. Proje kapsamında 3 bin 250 metre uzunluğunda inşa edilecek 2 tünel, sanayiye hızlı ulaşım sağlarken, kent trafiği rahatlayacak. Ayrıca bağlantı yollarıyla beraber 8 bin 600 metre uzunluğuna ulaşacak projede 5 yeni köprülü kavşak yapılması planlanıyor.

Öte yandan deprem sonrası hızlı yükselen Gazi şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Çetintepe Barajı’nı Düzbağ İçmesuyu hattına bağlayacak çalışmanın başlangıcı veriliyor. 2 Milyar TL’lik proje, 7 kilometrelik isale hattı ile kuraklık ve iklim değişikliği sebebiyle, şehrin içme suyu kaynaklarını yedeklemeyi hedefliyor. Kuraklık eylem planı çerçevesinde, Düzbağ Barajı yapılıncaya kadar, dördüncü bir su kaynağı olarak hayata geçecek.

Şahin: Bu projeler sadece 2025 için

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 41.5 megavatlık güneş enerji santrali, 4 yeni tramvay alımı, Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi 2’nci etap yapımı, Türkiye’de ilk niteliğinde olan OSB Acil Travma ve Yanık Hastanesi gibi birçok projenin sunumu Başkan Şahin tarafından yapıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Modeli’nin dostluğun ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılın için dediğimiz 65 vizyon proje çalışması haricinde yolculuğumuz 2002 yılında başlıyor. 2028 yılına doğru koşmaya devam ediyoruz. Birlikte bir Gaziantep Modeli oluşturduk. Ankara’da elin güçlü, itibarın olacak. Bütün vekillerimizle, valimizle projelerimizi çalışıyorduk. Birbirimizin güzelini büyüteceğiz. Bu projeler sadece 2025 için. Bu işin 2026’sı da var.”