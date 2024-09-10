Gaziantep’ten Ankara çıkarması

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanı Cengiz Şimşek, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret etti.

“Gaziantep’in beklentilerini bakanlarımıza ilettik”

Ziyarete ilişkin mesaj paylaşan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep iş dünyası temsilcileri olarak, Sayın Valimiz Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ile birlikte Gazi şehrimizin ihtiyaç, sorun ve taleplerini istişare etmek üzere başkentimizdeyiz. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’a Gaziantep ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde Türkiye ekonomisine ivme kazandırması için üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini içeren raporumuzu takdim ettik, verimli istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.