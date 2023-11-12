Gazze için 3,5 kilometrelik insan zinciri
İsrail'in, abluka altındaki Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek, Filistin halkına destek vermek amacıyla "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlendi. Eyleme katılanlar, İstanbul'da Edirnekapı'dan Sultanahmet'e kadar uzanan 3,5 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.
Filistin İnisiyatifi Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlendi. Eyleme katılanlar, Fevzipaşa, Macar Kardeşler, 15 Temmuz, Şehzadebaşı, Vezneciler ve Darülfünun caddeleri üzerinde yaklaşık 3,5 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.
İsrail aleyhine sloganlar atıp dövizler taşıyan göstericilere, araçlarda bulunan vatandaşlar da korna çalıp destek verdi. Kalabalık, önce Edirnekapı'dan Beyazıt Meydanı'na, ardından da Sultanahmet Meydanı'na yürüdü. Gösteriler, Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.