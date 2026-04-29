Gdz Elektrik’ten 64,2 milyar liralık teknoloji odaklı yatırım hamlesi

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Enerji altyapısında iklim değişikliği kaynaklı risklere karşı dayanıklılığı artırmayı hedefleyen Gdz Elektrik, teknoloji odaklı yatırımlarıyla yeni döneme güçlü bir giriş yaptı. 2026-2030 yıllarını kapsayan 64,2 milyar liralık yatırım planını açıklayan şirket, daha akıllı, sürdürülebilir ve kesintisiz bir enerji dağıtım sistemi için dijitalleşmeden yapay zekâ destekli çözümlere kadar geniş bir yelpazede adımlar atıyor.

2026 yılı itibarıyla yeni bir tarife dönemine girdiklerini belirten Gdz Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, 2026-2030 döneminde toplam 64,2 milyar lira yatırım ile enerji altyapısını daha güçlü, daha akıllı ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Enerji dağıtım altyapısının SCADA sistemi üzerinden anlık olarak izlenip yönetildiğini ifade eden Bayramoğlu, bu teknolojinin operasyonel verimliliğe ve hizmet kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirtti. Kayıp-kaçak oranında Türkiye genelinde ilk 5 şirket arasında yer aldıklarını belirten Bayramoğlu, 2025 yılının da yüzde 6,56 olan EPDK hedefinin altında yüzde 6,46 seviyesinde tamamlandığını kaydetti.

Bakımda iklim risklerine karşı 294 milyon liralık önlem paketi

Gdz Elektrik, iklim değişikliğinin etkilerine karşı geliştirilecek, önlemleri operasyonlarının merkezine aldı. 2026 yılında “Doğa İçin Enerji” başlığı altında özellikle kırsaldaki ve iklim etkilerine açık bölgelerdeki bakım çalışmaları için yaklaşık 294 milyon lira bütçe ayırdı. Üzerinde çalışılan yapay zekâ destekli erken uyarı sistemleri ile meteorolojik verilerin ve uydu görüntülerinin entegre edildiği risk izleme platformu kullanılarak, riskli noktalarda enerji akışı otomatik olarak kesilebilecek. Böylece, önleyici müdahale sağlanacak.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan ise enerji dönüşümünde dağıtım şebekelerinin kritik rolüne dikkat çekerek, kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31 kapsamında bu alanın küresel gündemde daha güçlü yer alması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Yenilenebilir enerji entegrasyonu, elektrifikasyon ve artan talep ile birlikte dağıtım şebekelerinin öneminin giderek arttığını vurgulayan Erdoğan, tarifelerin ise şirketler tarafından değil, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından gelir ihtiyacına göre belirlendiğini hatırlattı. Dağıtım şirketlerinin yatırım yapmasının bir tercih değil, kamu hizmeti kapsamında zorunluluk olduğunun altını çizen Erdoğan, artan iklim riskleri ve özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda yangın tehlikesine karşı bakım ve önleyici çalışmaların da ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.