GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elmas Programı’na katıldı

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Milli Yetkinlik Hamlesi Elmas Programı, Türkiye’nin stratejik sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyor. Türkiye genelinde yalnızca 12 ilden 13 seçkin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin katılımıyla sürdürülen programa, Kocaeli’den seçilen tek okul olarak GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dahil edildi. Programın tanıtımı için Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde çalıştay düzenlendi. Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Savunma Sanayii Başkanlığı Kurumsal Gelişim ve Yetenek Yönetimi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Alpay, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Savunma Sanayii Akademi Koordinatörü Doç. Dr. Sinan Keskin ve GEBKİM OSB sanayi kuruluşları katıldı.

“GEBKİM öğrencileri savunma sanayimiz başta olmak üzere birçok sektöre güç katacaktır”

Üretim kapasitesinin büyütülerek sanayinin güçlenmesini hedeflediklerini söyleyen Gebze Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Üretim gücünü artırarak sanayimizi güçlendirmek istiyoruz. Milli Yetkinlik Hamlesi Elmas Programı çok kıymetli bir program, biz de GEBKİM olarak vakfımızı bu doğrultuda önemsiyoruz. Bugün okulumuz çok önemli bir konuma geldi Amacımız ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmektir. Türkiye’ye yatırım yapan sanayiciler olarak amacımız üretim gücünü artırmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak. Özellikle kimya gibi stratejik alanlarda yetişen gençlerimiz, savunma sanayimiz başta olmak üzere birçok sektöre güç katacaktır” ifadelerini kullandı.

“Elmas Programı, ülkemizin geleceği için cesur bir adım”

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin programa dahil edildiğini belirten Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Alpay, “Sektörle iş birliği içinde bulunan tüm okullar artık çok daha kıymetli. Öğrencilerimiz doğrudan sektörün desteğini alıyor. Elmas Programı, ülkemizin geleceği için atılmış cesur bir adımdır. Bizim amacımız, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmektir. Bu program aynı zamanda öğrencilerimize önemli değerler kazandırıyor. Nihai hedefimiz, Türkiye’nin milli ve teknolojik kapasitesine doğrudan katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek” diye konuştu.

Öğrenciler savunma sanayisine hazırlanıyor

Okulların, Milli Eğitim Bakanlığı ve sanayi bölgelerinin birbirini tamamlamasının güçlü sonuçlar doğuracağının altını çizen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, “Programın en önemli hedefi, öğrencilerin savunma sanayinde görev almasıdır. Temel gayemiz yüksek teknoloji geliştirme ve üretim yarışında Türkiye’nin ön saflarda olması. Beş yıl sonra savaşların yapısı değişecek, savaş ve teknoloji farklı bir boyuta taşınacak. Son 20 yılda savunma sanayisinde yerlilik oranımız yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıktı. İhracatımız her geçen yıl artıyor. Bugün 230 çeşit savunma sanayi ürünümüz 285 ülkede var. Bölgeye ve okula özgü ihtiyaçlar belirlenerek eğitimler özelleştirilecek. Öğrenciler daha okuldayken savunma sanayi firmalarının ihtiyaçlarını karşılayan küçük projeler geliştirebilecek. Bu proje hem bölgemize hem de savunma sanayimize doğrudan katkı sağlayacak. Sanayicilerin en acil ihtiyacı olan teknik becerili personelin yetiştirilmesi kritik önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayinde nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çeken Savunma Sanayi Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş, “Savunma sanayi, ülkemizin stratejik gücünü artıran en önemli alanlardan biri. Şu anda sektörde 93 bin kişi çalışıyor, ancak 2028’e kadar bu sayının 158 bine çıkması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmanın tek yolu, doğru eğitim ve yetkin insan kaynağı sağlamak. İşte bu noktada ELMAS Programı devreye giriyor; gençlerimizi savunma sanayi ve yüksek teknoloji alanlarına hazırlayan kritik bir adım” dedi.