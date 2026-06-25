GEBKİM Modeli, eğitim ile sanayiyi aynı hedefte buluşturuyor

Kocaeli

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si olarak alanında güçlü kimya üreticilerine ev sahipliği yapan GEBKİM OSB ve GEBKİM Vakfı tarafından hayata geçirilen GEBKİM Modeli tanıtıldı. Sanayi, eğitim ve vakıf iş birliğinin güçlü bir örneği olarak öne çıkan model kapsamında, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hayata geçirdiği dönüşüm süreci, öğrencileri doğrudan sahaya hazırlayan uygulamalarıyla dikkat çekiyor. İstihdam odaklı projeler ve eğitim-sanayi entegrasyonuna dayalı yaklaşım sayesinde öğrenciler, son sınıfta haftanın üç gününü organize sanayi bölgesindeki firmalarda uzun dönem staj yaparak, mezun olmadan önce üretim süreçlerinden laboratuvar uygulamalarına, iş sağlığı ve güvenliği kültüründen çalışma disiplinine kadar sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve deneyimi sahada kazanacak. GEBKİM tarafından geliştirilen GEB-LINK platformu ile mezunlar ve sanayi kuruluşları aynı dijital ağda bir araya getirilirken, insan kaynakları süreçlerinin daha hızlı, verimli ve etkin şekilde yönetilmesi amaçlanıyor.

“Üretime katkı sunan gençlerimizi görmek bize gurur veriyor”

Sanayi bölgesinin içerisinde başlayan eğitim yolculuğunun bugün Türkiye'ye örnek gösterilen bir modele dönüştüğünü söyleyen GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Burası taşlık, dağlık bir yerdi. Fabrikaları kurduk, altyapılarımızı oluşturduk. Ama bence burada yaptığımız en değerli iş eğitime verdiğimiz katkı oldu. İyi ki bu okulu yapmışız. Bu okuldan mezun olup bugün organize sanayi bölgemizde çalışan, üretime katkı sunan gençlerimizi görmek bize gurur veriyor . GEBKİM Modeli sürdürülebilir şekilde büyümeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Meslek liselerine yönelik önyargıların kırılması gerek. İnsanları zorlayarak değil, ilgi ve yeteneklerine göre mesleklerle buluşturmalıyız. Türkiye'de mesleki eğitim oranı yüzde 36 seviyesinde, bu oran Kocaeli'de yüzde 47'ye, Dilovası'nda ise yüzde 67'ye ulaştı. Mesleki eğitimde bir öncülük olacaksa bunun liderliğini Kocaeli yapmalıdır" diye konuştu.

“Sanayi artık daha nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor”

GEBKİM Modeli'nin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması gereken bir örnek olduğunu vurgulayan Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğrul Şevket Aksoy, "İstihdam demek iş demek, aş demek, gelir demek, mutluluk demektir. Bir toplumun istihdam düzeyi arttıkça huzuru ve refahı da artar. Kocaeli'de bugün iş arayan 63 bin kişi bulunurken, sanayimizin 33 bin kişilik personel ihtiyacı var. Bu tablo bize eğitim ile istihdam arasındaki bağın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sanayi artık daha nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Kaliteli ve verimli üretim yapamazsanız küresel rekabette geri kalırsınız. Bunun yolu da eğitim ile sanayiyi aynı hedefte buluşturmaktan geçiyor" şeklinde konuştu.