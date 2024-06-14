GEBKİM MTAL mesleki eğitimin kimyasını değiştiriyor

Ekonomi-Kocaeli

GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı’nın 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Kocaeli Dilovası’nda eğitim hayatına kazandırdığı GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci mezunlarını vermenin heyecanını yaşadı. Kimya teknolojisi ve endüstriyel otomasyon teknolojisi alanında eğitim veren okuldan bu yıl mezun olan 107 genç GEBKİM MTAL’de düzenlenen törenle diplomalarını aldılar. 2023-2024 mezunlarının 52’si kız öğrencilerden oluşan GEBKİM MTAL eğitimde fırsat eşitliğini gözeten yaklaşımı ile de farkını ortaya koyuyor.

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki mezuniyet törenine katılan; Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Dilovası Belediye Başkan Yardımcıları Muhiyettin Gültekin ve Cihan Sevinç, GEBKİM Kimya İhtisas OSB ve GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, GEBKİM MTAL yöneticileri, öğretmen ve öğrencileri ile velilerin yanı sıra mahalle muhtarları da yeni mezunların mutluluğuna ortak oldular.

GEBKİM MTAL, kimya sanayine nitelikli elemanlar yetiştiriyor

GEBKİM MTAL, GEBKİM Vakfı’nın mesleki eğitimde Avrupa ve dünyadaki iyi örnek uygulamalarını esas alan ileri vizyonu ile öğrencilerine pek çok imkan sunuyor. Türkiye’nin ihracat şampiyonu sektörleri arasında yerini günden güne pekiştiren kimya sanayine nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen GEBKİM MTAL; sanayi ile iç içe, teorik ve pratik uygulamaların birlikte kurgulandığı eğitim modeli, gelişmiş kimya ve endüstriyel otomasyon laboratuvarları, Pilot Üretim Tesisi, GEBKİM Kimya İhtisas OSB firmalarında staj ve kariyer fırsatları yanında öğrencilerinin bireysel gelişimlerini gözeten kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile dikkat çekiyor. Sektör firmalarına teknik geziler yapan, ülkemizin önde gelen teknoloji etkinlikleri, yarışmalar ve fuarlara katılan öğrencilere yönelik uzman isimlerle söyleşiler ve kariyer günleri düzenleniyor.

Öğretmen ve öğrencilerine Avrupa kapılarını açan GEBKİM MTAL, Erasmus+ KA2 projesi olan ve 2022-2026 yılları arasında tamamlanması planlanan LCAMP projesinin de ortakları arasında yer alıyor. GEBKİM MTAL öğretmenleri Avrupa’nın farklı şehirlerinde kurs ve eğitimlere katılırken, gelinen süreçte Erasmus+ kapsamında 23 öğrenci de Avusturya ve Hollanda’da stajlarını tamamladılar.

GEBKİM MTAL mezuniyet töreninde mutluluk ve hüzün bir aradaydı

Duygu dolu anların da yaşandığı mezuniyet töreninde, GEBKİM MTAL Okul Müdürü İlknur Bolu, zorlu bir eğitim sürecinin ardından diplomalarını alan yeni mezunları kutladı. Okulda aldıkları çağdaş ve en üst düzey bilgilerle kısa zamanda iş hayatına atılacaklarına ve kariyer basamaklarını hızla tırmanıp önemli başarılar elde edeceklerine inandıklarını söyleyen İlknur Bolu, öğrencilerin mesleki ve bireysel yetkinlikleri kazanmalarında büyük emekleri olan tüm öğretmenlere ve okula olan desteklerinden dolayı GEBKİM Vakfı’na teşekkür etti.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş’un bölgedeki öğrencilerin okul-sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olan GEBKİM MTAL’de iyi bir eğitim alarak hayata atılabileceklerine yönelik sözleri de önemliydi.

GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, nitelikli mesleki eğitimin Türkiye sanayinin sürdürülebilir büyümesinin ön koşullarından biri olduğunu vurgulayarak GEBKİM’in bu alanda önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

GEBKİM MTAL, bölgesel kalkınmaya destek anlamında da çok önemli bir misyon üstleniyor

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kısa sürede büyük bir ilerleme kaydettiğini ve Kocaeli’nin en çok tercih edilen okulları arasına adını yazdırdığını dile getiren Vefa İbrahim Aracı, şunları söyledi: “GEBKİM Vakfı olarak sürdürülebilirlik stratejimizin en önemli bileşenlerinden biri olan toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle eğitime verdiğimiz destekler her geçen yıl daha da artarak sürüyor. GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; sanayi ile yakın diyalog halinde, teori ve pratiği buluşturan, Avrupa ve dünya ile entegre, teknolojiyi odağına alan ve mesleki eğitimde ezberleri bozan bir okul olarak bu kısa zaman diliminde ayrıcalıklı bir konuma ulaştı. Avrupa Birliği projeleri, Erasmus kapsamında öğretmen ve öğrencilerimize Avrupa’da sunulan eğitim ve staj imkanları çok değerli. Öğrencilerimizi yeni fikirler ve teknolojiler üzerinde düşünmeye yönlendiren projelerde yer almaları için cesaretlendiriyor, staj ve istihdam konusunda destek vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 14 mezun öğrencimiz GEBKİM OSB firmalarında çalışma fırsatını yakaladı. Bir öğrencimiz de GEBTEK Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde Vakfımız için çalışmaya başladı. Elbette bunlar başlangıç ve hedefimiz ilerleyen yıllarda daha çok gencimizi sektöre kazandırmak. GEBKİM MTAL, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve bölgesel kalkınmaya destek anlamında da çok önemli bir misyon üstleniyor.”

GEBKİM Vakfı Başkanı Vefa İbrahim Aracı, bu yıl mezun olan 107 öğrenciyi kutladı ve başarılarının devamını diledi. Aracı, GEBKİM MTAL mezunlarını ve firmaları aynı platformda buluşturacak dijital uygulamalarla da kariyer yolculuklarında her zaman yanlarında olacaklarını ifade ederek açıklamalarına son verdi.