GEBKİM OSB, Turkchem Eurasia Fuarı'na katıldı

Kimya sektörünün Avrasya’daki en büyük buluşma noktası olan 10. Uluslar arası Kimya Sanayi Fuarı Turkchem Eurasia, “Kimya ile İlgili Her Şey” sloganıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi. Yerli ve yabancı çok sayıda sektör profesyonelini bir araya getiren fuar, kimyadaki sürdürülebilir çözümler ile yenilikçi teknolojilerin tanıtıldığı uluslararası bir platform olarak dikkat çekti. Kimya sektörünün heyecanla beklediği ve iki yılda bir düzenlenen Turkchem Fuarı, bu yıl 10’uncu kez İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sektör profesyonellerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, 29 farklı ülkeden 434 katılımcı firma yer alırken bin 500’den fazla marka tanıtıldı.

Ülke ekonomisinin itici gücü konumundaki kimya sektörünün Kocaeli’ndeki örnek kümelenmesi konumundaki GEBKİM, bu yıl 29 farklı ülkeden katılımcı ve markayı buluşturan Turkchem Eurasia Fuarı’nda yerini aldı. Kimya sanayinin ihtiyaçlarına özel tasarlanan modern altyapısı ve donatıları ile üye firmalarına örnek bir kimya ekosistemi sunan GEBKİM, insana ve çevreye dost üretim anlayışını benimsiyor. GEBKİM Vakfı ile toplumsal fayda sağlayan projeler hayata geçiriliyor. GEBKİM Kimya İhtisas OSB, ülkemizin en stratejik sektörlerinden kimya sanayine rol model olurken yabancı yatırımlar için de bir cazibe noktası oluşturuyor.

GEBKİM MTAL öğrencileri ve öğretmenleri, Turkchem Fuarı’nda sektördeki gelişmeleri takip ediyor

GEBKİM’in Avrupa ve gelişmiş ülke standartlarında tasarladığı kimya ekosisteminin bileşenleri sektörün gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Çevre dostu ve yenilenebilir enerji yatırımları, deprem ve afetlere karşı yaptığı hazırlık çalışmaları, AB projeleri, mesleki eğitimde yepyeni bir vizyon ortaya koyan GEBKİM MTAL, dijital ve yeşil dönüşüme firmaları hazırlayan GEBTEK Teknoloji Geliştirme Merkezi, kadın istihdamını destekleyen GEBKİM Anaokulu yapılan projelerden bazılarını oluşturuyor. Turkchem Eurasia Fuarı’nda yerli ve yabancı ziyaretçilere GEBKİM’in kimya sanayinde fark yaratan uygulamaları hakkında bilgiler verildi. GEBKİM standında kimya sektörüne sanayi ile iç içe nitelikli bir mesleki eğitimin yanı sıra bireysel gelişimi de destekleyen GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de tanıtıldı. GEBKİM MTAL öğrencileri ve öğretmenleri, kimya sektörünün nabzının attığı Turkchem Fuarı’na katılarak sektördeki yeni gelişmeleri takip ettiler.

“Kimya sanayi değişime yanıt verecek çözümler geliştiriyor”

Kimya sektörünün yaşamın her alanında ürünleri ile yer aldığını ve bu yönüyle modern yaşamın vazgeçilmezi olduğuna dikkat çeken GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, kimyanın gelecekte de önemli olmaya devam edeceğini söyledi. Zamanla tüketici alışkanlıkları ve buna bağlı olarak taleplerin değişim gösterdiği, kimya sanayinin de bu değişime yanıt verecek çözümlerin geliştirilmesi noktasında sürekli yenilendiğini belirten Vefa İbrahim Aracı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Son tüketiciye yönelik ürünlerden tutun modern yaşamın devamını sağlayan hemen her alanda ve sektörde kimya sanayinin izlerini görmek mümkün. Bugün olduğu gibi gelecekte de kimya hayatımızda olmaya devam edecektir. Dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlik, yeşil ve dijital dönüşüm gibi kavramlar da yine kimya endüstrisinin ürettiği çözümler sayesinde gerçekleşecek. GEBKİM olarak bu dönüşüme firmalarımızı hazırlamak ve değişime yön vermek vizyonuyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Organize sanayi bölgelerinin önemli görevlerinden birinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Kimya sektörünün Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinden temsilcisinin katıldığı önemli bir buluşma platformu oluşturan Turkchem Fuarı’na katılarak hem OSB hem de Vakıf olarak gerçekleştirdiğimiz projeleri aktardık. Kimyanın birçok farklı kolunda faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelme imkanı veren Turkchem Fuarı bu açıdan çok kıymetli ve verimli bir ortam sunuyor”.