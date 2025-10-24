GEBKİM OSB “Yeşil OSB” unvanını kazandı

Kocaeli

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası iş birliğiyle oluşturulan Yeşil OSB Sertifikasyon Programı; ekonomi, yönetim, sosyal ve çevresel kriterler dikkate alınarak yürütülen titiz bir süreç sonunda veriliyor. Programın amacı; düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmak, çevresel performansı artırmak, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve OSB’lere uluslararası rekabette avantaj kazandırmaktır.

GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi, TSE tarafından yürütülen Yeşil OSB Sertifikasyon Programı’nda gerekli tüm kriterleri karşılayarak “Yeşil OSB” sertifikasını almaya hak kazandı. Enerji ve su verimliliği, atık yönetimi, yenilenebilir enerji kullanımı ve çevreye duyarlı altyapı yatırımları gibi başlıklarda gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda elde edilen bu sertifika, Türkiye’de sanayinin sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir rol oynamakta.

“Sanayide Yeşil Dönüşümün Öncüsüyüz”

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sanayinin sorumluluk almasının artık bir zorunluluk olduğunu ifade eden GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, “GEBKİM OSB olarak çevreye duyarlı üretim ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu Yeşil OSB Sertifikası ile taçlandırmış bulunuyoruz. Bu belge, bölgemiz için önemli olduğu kadar, ülkemiz sanayisinin yeşil dönüşüm vizyonuna da katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji yatırımları, su verimliliği projeleri ve çevre dostu altyapı çözümleriyle sürdürülebilir sanayi üretimine öncülük etmeye devam edeceğiz. GEBKİM OSB olarak hedefimiz yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Bu çerçevede, yeşil dönüşüm yolculuğumuzu tüm katılımcı firmalarımızla birlikte sürdürüyor; sanayide çevreye duyarlı üretim kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bizler için Yeşil OSB Sertifikası bir varış noktası değil, sürdürülebilirlik vizyonumuzu geleceğe taşıyan güçlü bir başlangıçtır” ifadelerini kullandı.