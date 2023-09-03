GEBKİM Vakfı’ndan Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne destek

KOCAELİ

GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı, Kocaeli’nin eğitim ve sağlık hayatına değer katacak projeler üretmeye özel önem veriyor. Vizyoner bir bakış açısıyla sürekli gelişimi ve hastalarına daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ile aynı hedeflerde buluşan GEBKİM Vakfı, bugüne kadar üniversite hastanesine önemli desteklerde bulundu.

Son olarak hastaların tanı ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne tedavi ve ameliyat cihazları bağışlayan GEBKİM Vakfı, önümüzdeki dönemde de destek ve katkılarını artırarak sürdürecek.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Görkem Aksu, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Mutlu ve Başmüdür Burhan Eres, geçtiğimiz günlerde GEBKİM’e bir ziyarette bulunarak vakfın hastaneye olan destekleri için teşekkür etti. Teşekkür ziyaretine gelen Kocaeli Üniversitesi Hastanesi yönetimi; GEBKİM Kimya İhtisas OSB ve GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zümran Aracı ve GEBKİM OSB Bölge Müdürü Deniz Delioğlu ile bir araya geldi.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Görkem Aksu, GEBKİM Vakfı Başkanı Vefa İbrahim Aracı’ya hastaneye olan katkıları ve bağışları dolayısıyla teşekkür plaketi ve belgesi takdim etti. Vefa İbrahim Aracı da ziyaretten duydukları mutluluğu ifade ederek Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve yöneticilerine yaptıkları ziyaretin bir anısı olarak plaket verdi.

Kocaeli’nin sanayide olduğu gibi eğitim ve sağlıkta da adından söz ettirdiğini belirten GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kocaeli’nin gelişimine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. GEBKİM Vakfı olarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ile güzel bir sinerji ve iş birliği içinde olduklarını ifade eden Vefa İbrahim Aracı, “Ülkemizin öncelikli konuları arasında yer alan eğitim ve sağlık, GEBKİM’li sanayiciler olarak bizim de odaklandığımız ve özel önem verdiğimiz konular. Kocaeli’nin kimya sanayi ekosistemine yaptığımız katkıyı toplumsal fayda sağlayacak projelerde de sürdürme gayretindeyiz. GEBKİM Vakfımız, bu anlamda önemli projeler hayata geçiriyor. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, şehrimizin gururu ve her gün binlerce insanın şifa aradığı hastanemizi daha ileriye götürecek her adımda yanlarındayız.” diye konuştu.