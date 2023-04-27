GEBKİM’in kahramanları madalyaya layık görüldü

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Deprem kahramanları unutulmadı ve bölgede büyük fedakârlık gösteren arama kurtarma ekiplerine Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı verildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplere Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı takdim edildi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı Tevcih Töreni'nde GEBKİM İtfaiye Amiri Zafer Yıldız’a da ekibini temsilen madalya verildi. Zafer Yıldız, madalyasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.

6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kocaeli’nde faaliyet gösteren GEBKİM OSB’nin kahraman itfaiyecileri de arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için tam donanımlı ekipmanları ile sahada fedakârca görev yaptılar. Enkaz altından çıkarılan her canımızla birlikte umutları da yeşerttiler.

GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin hemen ardından bölgedeki çalışmalara katkı sağlamak üzere harekete geçtiklerini belirterek şunları söyledi: “GEBKİM’li sanayiciler olarak tüm imkânlarımızla ülkemizi derinden sarsan bu büyük felaketin yaralarının sarılması ve bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösterdik. Bu süreçte Kocaeli’nden deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan GEBKİM İtfaiyemizin çok değerli ekibine fedakârlıkları için ne kadar teşekkür etsek azdır. Devletimizin bizlere bu madalyayı layık görmesinden dolayı gurur duyuyor, teşekkürlerimizi sunuyorum”.