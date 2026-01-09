Gebze Basın Tarihi Sergisi ziyaretçilere açıldı

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Belediyesi tarafından Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen Gebze Basın Tarihi Sergisi, Gebze Sanat Galerisi’nde ziyaretçilere açıldı. Kentin basın geçmişine ışık tutan arşivler, fotoğraflar ve yayınların yer aldığı sergi, gazetecilik mesleğinin geçmişten günümüze gelişimini gözler önüne seriyor. Gebze Basın Tarihi Sergisi, 10–12 Ocak tarihleri arasında Gebze Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Erol Polat ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

“Kent müzesi Gebze için bir ihtiyaç”

Basının toplumsal hafızanın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kent Müzesi’nin gerekliliğine de değinerek “Bu sergiyle hem gazeteciliğin önemine dikkat çekiyor hem de Gebze’nin basın geçmişini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu yöndeki çalışmaların hayata geçirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.