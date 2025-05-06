Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2019-2025 yıllarını içeren çalışmalarını anlattı

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Toplantıda konuşmasına özellikle spora verdikleri destek ve başarılarla başlayan Zinnur Büyükgöz; ‘’Gebze’de sportif anlamda da güzel şeyler oluyor. Gebzespor’umuz yeniden 2’nci ligte. Tarihimizde ilk defa voleybol takımımız Efeler Ligine yükseldi. Ampute takımımız süper ligde oynuyor. Ancak şehirde bunun mutluluğunu ve heyecanını göremiyoruz. Düne kadar eleştirenler bugün bunun mutluluğunu yaşayamıyorlar herhalde. Eleştiri pankartları asanlardan hiçbir mutluluk emaresi yok. Benim kırgınlığım sitemim bundan dolayı’’ dedi.

Gebze’de bugüne kadar 7500 çocuk sporcu vardı bugün ise 32 branşta 280 lisanlı olmak üzere 75 bin çocuğumuz spor yaptığını ifade eden Başkan Büyükgöz ayrıca kültürede verilen destekle 285 salon kültür faaliyeti gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.



Gebze’de yaptıkları çalışmalarla sessiz bir devrim yaşandığını vurgulayan Başkan Zinnur Büyükgöz çalışmaları şöyle özetledi; ‘’2025 yılı sonunda ana çalışmalar sona eriyor. Planlı kentleşme çalışmalarıyla kenti yeniden dizayn ediyoruz. Bu bir hayali söylem değil devletin resmi kayıtlarında hukuken tesçillenmiş çalışmalardır bunlar.

İlçede kamu-belediye ayırımı yapmadan her kurumla eş güdüm içinde çalışıyoruz Binası olsun altyapısı olsun destek veriyoruz. Yaptıklarımızın temel atma töreni yapmadık bunun yerine bu törenlere harcanacak para ile gençlere ve çocuklara bir kapalı spor salonu yaptık. Okul ve camilerin kamulaştırma sorunlarını çözdük. Bu bağlamda 2630 kişiden 2 milyar liralık kamulaştırma sorununu hallettik. Böylece imar çalışmalarını tamamladık.

Belediye olarak geliştirdiğimiz kara kutu sistemi ile artık Gebze’de iletişim kesikliği sorunu yaşanmayacak. Millet Bahçesi bitmek üzere. Öğrencilere eğitim desteği veriyoruz. Bizim önceliğimiz; çocuklar, gençler, anneler ve babalar. Halkın içindeyiz halkın yanındayız. Gebze’yi halkla yönetiyoruz.’’

Başkan Zinnur Büyükgöz konuşmasının sonunda basın mensuplarının sorunları cevaplandırmasıyla toplantı sona erdi.