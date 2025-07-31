Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, TDBB Yönetim Kurulu’nu Gebze’de ağırladı

Kocaeli

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yönetim kurulu üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) yönetim toplantısına ev sahipliği yaptı. 9 farklı ülkeden 31 yerel yöneticinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kardeş şehir ilişkilerinden kültürel projelere uzanan birçok başlık değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu tür programlar bizleri bir araya getirmenin ötesinde, ev sahibi başkanlarımızın kendi şehirlerinde hayata geçirdiği hizmetleri yakından tanımamıza da olanak sağlıyor. Bu vesileyle kıymetli ev sahibimiz Gebze Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Gönül coğrafyamız için birlikteyiz”

Toplantının ev sahibi olarak söz alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türk dünyasından gelen belediye başkanlarını Gebze’de ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, “Türk dünyasının dört bir yanından gelen kıymetli belediye başkanlarımızı şehrimizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yerel yönetimler arasındaki bu güçlü bağlar, ortak kültürel mirasımızı geleceğe taşımada büyük bir rol oynayacaktır. Yönetim kurulu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gönül coğrafyamız için, ülkemiz ve insanlık için hayırlı sonuçlar doğuracak bir çalışmanın parçası olmaktan sizler gibi bizler de mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir strateji gerekli”

Toplantıya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türk Cumhuriyetlerinde bugüne kadar önemli işler yapıldığını ancak yeni dönemde farklı bir yaklaşım gerektiğini vurguladı. Büyükakın, “Türk Cumhuriyetlerinde çok güzel şeyler yapıldı ve bereketini de görüyoruz. Ama yeni dönemde başka bir formda, hem de içerik anlamında yeni bir çalışma stratejisi içerisine girilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından TDBB üyesi belediye başkanları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti. Başkan Büyükgöz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kendilerini Gebze’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin ardından heyet, Gebze’nin tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret etti. Başkan Büyükgöz ile birlikte yapılan şehir turunda Güzide Gençlik Merkezi, Anibal Anıt Mezarı, Hünkar Çayırı ve tarihi Çoban Mustafa Paşa Camii gezilerek şehrin kültürel değerleri tanıtıldı.