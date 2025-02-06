Gebze Belediyesi “Afet Kadın ve Sağlık Üçgeni” paneli düzenledi

KOCAELİ/ MERVE ESİN ESEN

Gebze Belediyesinin düzenlediği “Afet, Kadın Ve Sağlık Üçgeni Paneli” Gebze kültür merkezinde gerçekleşti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz panelde yaptığı konuşmasında, 6 Şubat depreminin ilk saatlerinde Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ekibinin yardım için yola çıktığını ve 30 kişilik ekibin Kahramanmaraş’a ulaştığını dile getirdi. İkinci ekibin başında Hatay’a gittiğine değinen Büyükgöz, Gebze Belediyesinin 430 personel ve 112 araçla birlikte yardıma gittiğini söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 55 gün afet bölgesinde kaldı

Zinnur Büyükgöz “Daha depremin üçüncü günüden itibaren şahsımı devletimiz Hatay’ın tamamından sorumlu koordinatör Belediye başkanı olarak görevlendirdi ve 55 gün kesintisiz olarak o bölgede kalan tek Belediye başkanıyım” dedi. Türkiye’ de akredite olmuş birkaç arama kurtarma ekibinden birisine sahip olduklarının altını çizen Büyükgöz, AFAD’ın olduğu her yerde GEAK ekibinin de görev aldığını belirtti.

Kara kutu sistemi ile Gebze’de deprem anında iletişim kesintisi yaşanmayacak

Gebze Belediyesi GEAK'ı kurarak kara kutu sistemini geliştirdi. Türkiye’de ilk ve tek kara kutu sistemine sahip olan Gebze Belediyesi bu sistemle birlikte afetlerden sonra haberleşmede sıkıntı yaşamayacak ve deprem anında dijital veri kaybı yaşamadan belediye hizmetlerine devam edebilecek. Kara kutunun içerisine Gebze’de bulunan bütün mimari projelerin yüklendiğine değinen Zinnur Büyükgöz, yaşanacak olası deprem durumunda GEAK’ın anında müdahale edebileceğini söyledi.

GTÜ depremzede vatandaşlara destek olmaya devam edecek

Panelde kadınların deprem sonrası yaşadıkları zorluklar da gündeme geldi. Gebze Teknik Üniversitesi Kadın Uygulama Ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fatma Yüksel, GTÜ'nün Hatay‘da ki faaliyetlerini sürdürdüğünü depremzede vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Gebze Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği öğretim üyesi DR. Ülgen Mert, kadınların yapıları gereği duygusal olduğunu deprem gibi doğal afetlerin kadınları daha derinden etkilediğini, ancak kadınların deprem bölgesinde yeniden inşa ve ilk yardım gibi konularda aktif rol oynayabileceğine değindi.

Kocaeli Üniversitesi ruh sağlığı ve hastalıkları bölümü öğretim görevlisi Dr. Aylin Gareayaghi panelde yaptığı konuşmasında 6 Şubat depremlerinde kadınların yaşadığı sorunlara değindi. Deprem döneminde kadınların bulaşıcı hastalık, hijyen problemleri, yeni doğum yapmış kadınlarda ve bebeklerde beslenme yetersizliği, eş şiddeti gibi sorunlar yaşandığını dile getirdi. Kocaeli Üniversitesi olarak deprem döneminde depremzede vatandaşlara online terapi hizmeti verdiklerini söyleyen Gareayaghi, reçeteli ilaçlara ulaşmada sıkıntı yaşayan depremzedelerin sorunlarını çözdüklerini belirtti.

İstanbul Aydın Üniversitesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Hediye Dağdeviren, 6 Şubat depreminde 11 ilde 226 bin gebe kadın olduğunu ve 25 bininin bir ay içerisinde doğum yaptığını dile getirdi. Birçok gebenin depremde enkaz altında kaldığına değinen Dağdeviren, kadınların enkaz altında doğum yaptığını, anne ve bebeğin enkaz altında vefat ettiği durumların bildirildiğini söyledi.