GESMEK kursiyerlerinden “Türk-İslam Sanatları’nın İzinde” sergisi
Gebze Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren GESMEK kursiyerlerinin hazırladığı tezhip, hat, naht, ebru, çini ve minyatür eserlerinden oluşan “Türk-İslam Sanatları’nın İzinde” sergisi Gebze Sanat Galerisi’nde açıldı.
Kocaeli
Gebze Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebze Meslek Edindirme Kursları (GESMEK) kursiyerlerinin hazırladığı “Türk-İslam Sanatları’nın İzinde” sergisi, kent meydanında bulunan Gebze Sanat Galerisi’nde açıldı. Tezhip, hat, naht, ebru, çini ve minyatür sanatlarına ait eserlerin yer aldığı serginin açılışına Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, Gebze Halk Eğitim Müdürü Fuat Binici ve basın mensupları katıldı.
Açılışta konuşan Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, GESMEK kursiyerleri ve eğitmenlerinin hazırladığı eserlerin Türk-İslam kültürünün zenginliğini yansıttığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.Sergide, kursiyerlerin eğitim sürecinde hazırladığı geleneksel Türk-İslam sanatlarına ait çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. “Türk-İslam Sanatları’nın İzinde” sergisi, 16 Mart tarihine kadar Gebze Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.