Gebze Belediyesi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı

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Kocaeli

Gebze Belediyesi,yürüttüğü çalışmalar sonucunda uluslararası geçerliliğe sahip ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Kurulan sistemle birlikte enerji tüketimlerinin anlık olarak takip edilmesi, enerji performansının düzenli şekilde değerlendirilmesi ve tasarruf fırsatlarının belirlenmesi sağlanacak.



Kocaeli’de Enerji Yönetiminde Öncü Adım



Gebze Belediyesi, Kocaeli ilçe belediyeleri arasında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası’nı alan ilk belediye oldu. Elde edilen başarı, Gebze Belediyesi’nin enerji verimliliği, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.

ISO 50001 standardı doğrultusunda oluşturulan enerji yönetim sistemiyle birlikte, enerji kullanımının yalnızca izlenmesi değil, elde edilen veriler doğrultusunda sürekli iyileştirilmesi ve verimlilik çalışmalarının sistematik hale getirilmesi hedefleniyor.



Anlık Takip ve Veri Odaklı Tasarruf



Sistem kapsamında ana hizmet binası’nın enerji kullanımı düzenli olarak takip edilirken, belediyenin saha tesisleri ve hizmet noktalarındaki enerji tüketimleri de sistematik şekilde izlenecek.

Toplanan veriler üzerinden enerji performans göstergeleri değerlendirilerek yüksek tüketim noktaları belirlenip, tasarruf potansiyelleri analiz edilerek gerekli iyileştirme çalışmaları planlanacak.



Enerji Verimliliğinde Sürekli İyileştirme



Gebze Belediyesi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile birlikte enerji tüketiminin azaltılmasını, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve belediye hizmetlerinde çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Alınan uluslararası sertifika, Gebze Belediyesi’nin hizmet üretirken kaynakları etkin kullanma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların kurumsal bir standartla güvence altına alındığını ortaya koyuyor.