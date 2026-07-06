Gebze Belediyesi’nden annelere örnek destek modeli

Sabiha Toprak/Kocaeli

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün öncülüğünde, "Aile Dostu Belediye" kategorisinde yürütülen proje; doğum sonrası süreçte annelerin karşılaştığı psikososyal ve fiziksel zorlukları en aza indirmeyi hedefliyor. Klasik erzak veya nakdi yardım kalıplarını kıran bu yenilikçi model, doğrudan bilgi ve uzmanlık temelli bir kamusal koruma kalkanı işlevi görüyor.

Evde çok yönlü hizmet

Program kapsamında, Gebze sınırları içerisinde ikamet eden ve doğum sonrası ilk 12 aylık kritik süreci deneyimleyen anneler birincil hedef kitle olarak belirlendi. Başvuru işlemlerinin ardından uzman psikologlar, diyetisyenler ve çocuk gelişim uzmanlarından oluşan multidisipliner bir saha ekibi, periyodik ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Vatandaşın kendi yaşam alanında sunulan 45-60 dakikalık seanslarda şu hizmetler eş zamanlı olarak yürütülüyor. Klinik Tarama ve Psikolojik Destek; uzman psikologlar tarafından doğum sonrası depresyon ölçekleri uygulanarak risk analizi yapılıyor. Her 7-8 anneden birinde görülen doğum sonrası depresyon riskine karşı erken uyarı sistemi işletilerek, farkındalık egzersizleri ve psikoeğitim çalışmaları veriliyor.

Beslenme ve Metabolik Sağlık Rehberliği; Uzman diyetisyenler, annenin fiziksel toparlanmasını hızlandırmak ve anne sütünün verimliliğini artırmak amacıyla kişiye özel beslenme programları hazırlıyor.

Çocuk Gelişim Desteği; Annelerin seanslara tam olarak odaklanabilmesi adına, ev ziyaretleri sırasında hane halkındaki diğer çocuklarla çocuk gelişim uzmanları ilgilenerek nitelikli zaman geçiriyor.

Materyal Desteği; Sunulan profesyonel hizmet, annenin kişisel bakımı ve lohusalık sürecindeki fiziksel ihtiyaçlarını içeren kapsamlı bir Anne Bakım Seti olan "Aileme Değer Kutusu" ile somutlaştırılıyor.

"Lohusa Destek Programı, belediyecilik hizmetinden çok daha fazlasıdır"

Projenin stratejik önemi hakkında açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, "Lohusa Destek Programı, bir belediyecilik hizmetinden çok daha fazlasıdır; kadının toplumdaki yerini güçlendiren ve aileyi en temelinden koruma altına alan modern bir sosyal devlet uygulamasıdır. Biz bugün sadece malzeme tedariği ya da birkaç seanslık danışmanlık sunmuyoruz; yarının sağlıklı bireylerini büyütecek olan annelerimize 'Yalnız değilsiniz' diyerek geleceğimize yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yerel yönetimlere rol model olacak

Gebze’nin yoğun göç alan, dinamik ve genç demografik yapısı analiz edilerek kentsel yalnızlaşma riskine karşı tasarlanan proje; İlçe Sağlık Kuruluşları, sağlık profesyonelleri ve Gebze sosyal hizmet ağları ile tam bir entegrasyon içinde yürütülüyor.

Erken teşhis mekanizmaları sayesinde ileride oluşabilecek kamusal sağlık maliyetlerinin önüne geçmeyi hedefleyen projenin nihai vizyonu ise Gebze ölçeğinde elde edilen başarı çıktısıyla Türkiye genelindeki tüm yerel yönetimlere ilham verecek ulusal bir "Bütüncül Kentsel Destek Şablonu" haline gelmek.