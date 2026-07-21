Gebze Belediyesi'nden Eskihisar Kalesi'nde kültür sanat buluşması

Kocaeli

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, tarihi kalenin eşsiz atmosferinde vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen programlar, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Hafta sonu etkinlikleri kapsamında GESMEK Halk Oyunları ekibi, Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını sahnelerken, Türk Halk Müziği Korosu seslendirdiği türkülerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Düzenlenen Sıra Gecesi'nde ise vatandaşlar türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir yaz akşamı geçirdi.

“Asıl önemli olan; bu tür kültürel etkinlikler”

Kültür ve sanat faaliyetlerini her geçen gün artırdıklarını belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Kültür ve sanat etkinliklerimizi her geçen gün artırıyor ve çeşitlendiriyoruz. Fiziki yatırımlar elbette yapılacak. Ancak asıl önemli olan; bu tür kültürel etkinlikler, çocuklarımızın ve onları yetiştiren annelerimizin eğitimleri ile onlara yönelik çalışmalarımızdır."