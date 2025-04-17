Gebze Center Avm yüzde 99 doluluk oranıyla 124 mağazaya ev sahipliği yapıyor

Merve Esin Esen/Kocaeli

Gebze Center Avm’nin yüzde 99 doluluk oranına ulaştığını söyleyen Fiba Commercial Properties(Fiba CP) Genel Müdür Yardımcısı Ali Cemil Çavdar, alışveriş merkezinde 124 mağazaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Fiba Cp, olarak yalnızca Gebze’de değil Türkiye genelinde ve yurt dışında da dönüşüm projelerine imza attıklarını vurgulayan Çavdar, Bursa ve Adana’daki hayata geçirdikleri projelerin ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldüğünü dile getirdi. Geçtiğimiz 5 yılda yaptıkları projelere değinen Çavdar, 30’dan fazla projeye imza attıklarını söyledi. Çavdar, “Tüm bu başarıların temelinde yer alan ortak yaklaşımımız Fb Cp olarak yatırım yaptığımız her alanda uzun vadeli değerler yaratmak ve bulunduğumuz bölgenin sadece ticaretine değil aynı zamanda sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlamak bunlar bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

15 bin 500 metrekarelik renovasyon

Gebze Center Avm Müdürü Burcu Keskin, 2019 yılında Fiba Cp yönetimine geçen Gebze Center’ın o günden bu yana sadece bölgenin ticari hayatına değil sosyal yaşamına da değen bir merkez haline geldiğini belirtti. 2024 yılında önemli adımlar attıklarına değinen Keskin, ziyaretçi yoğunluğunu zenginleştiren renovasyon projeleriyle fiziksel ortamı baştan sona yenilediklerini dile getirdi. Keskin, renovasyon projelerinde toplamda 15 bin 500 metrekarelik alanda yemek katı ve ortak alanların zemin döşemesine kadar yenileme yaptıklarını vurguladı. Bu proje ile sadece estetik ve konforu göz önünde bulundurmadıklarını söyleyen Keskin, sürdürülebilirliği de ön planda tuttuklarını belirtti.

1.514 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Enerji verimliliği ve aydınlatma sistemi ile çevre dostu yapı kurduklarına değinen Gebze Center Avm Müdürü Burcu Keskin, 2019 yılından bu yana 1.514 ton atığı geri dönüşüme kazandırdıklarını vurguladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Atık Getirme Merkezi” olarak belgelendirildiklerini söyleyen Keskin, “2021’den bu yana elektrik ve sarj istasyonlarımızla karbon salınımını 744 tonun üzerinde azaltmayı başardık. 2023 yılında da “İSO 50001 Enerji Yönetim Belgesi”ni de almaya hak kazanmış bulunmaktayız” diye belirtti.

2025 Ocak ayında 1 milyon 100 bin ziyaretçi

Fiziksel ve çevresel dönüşümlerle yetinmediklerini söyleyen Burcu Keskin, Gebze Center’ın toplumsal fayda üreten insana dokunan projelere de yer verdiğini belirtti. Keskin, kadın istihdamını öncelikleri haline getirdiklerini Gebze Center’ın operasyon ekibinde çalışanların yüzde 50’sinin kadın çalışanlardan oluştuğunu dile getirdi. Keskin, “4 yıldır teknik liselerde eğitim gören kız öğrencilere teknik birimimizde staj imkânı sağlıyoruz. Her yıl onlarca çocuk ve yetişkine özel etkinliklerle Gebze Center’ı yaşam ve buluşma merkezi olarak konumlandırıyoruz” dedi. 2025 Ocak ayında ağırladıkları ziyaretçi sayısından bahseden Keskin, 1 milyon 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını ve bu yıl ki hedeflerinin aylık ziyaretçi sayılarını 1 milyonun üzerinde tutmak olduğunun altını çizdi.