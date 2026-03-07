Gebze Gazeteciler Cemiyeti’nin 8 Mart programı Özelsin Koleji’nde gerçekleşti

Merve Esin Esen/Kocaeli

Gebze Gazeteciler Cemiyeti, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenleyerek kadın meslektaşlarını unutmadı. Gebze Özelsin Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda cemiyet yönetimi, kadın gazeteciler ve aileleri iftar sofrasında buluştu.

Özelsin Koleji Kurucusu Abdullah Ergön, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ceylan, Genel Müdür Yavuz Selim Uzun ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Yıldırım ev sahipliği yaptığı Programa, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Başkan Vekili Ahmet Oğuz, Başkan Yardımcısı Sabiha Toprak Kırdemir, yönetim kurulu üyeleri Barış Ateş, Caner Pesen, Barış Dursun, Olcay Karabağ, Mustafa Aksoy, yerel gazeteciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Özelsin Koleji Kurucusu Abdullah Ergön, gazetecileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bu anlamlı programda gazetecileri ağırlamaktan ve etkinliğin geleneksel hale gelmesinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun ise konuşmasında kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek, “Kadınlar aile hayatında, toplumsal, sosyal, kültürel ve iş hayatında çalışkanlığın ve fedakârlığın simgesidir. Biz de her konuda kadınlara destek vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

8 Mart’ın yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda farkındalık günü olduğunu vurgulayan Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Sabiha Toprak Kırdemir, “8 Mart, dünyanın birçok yerinde kadınların eşitlik, hak ve adalet mücadelesinin simgesi haline gelmiş özel bir gündür. Bugün; kadınların toplumda görünür olabilmek, emeğinin karşılığını alabilmek ve eşit haklara sahip olabilmek için verdiği mücadelenin bir hatırlatıcısıdır. Kadınların emeğini görmek, haklarını korumak ve eşit bir gelecek için birlikte sorumluluk almak gerektiğini hatırlatan bir gündür. Tarih boyunca kadınlar bilime, sanata, ekonomiye ve toplumsal gelişime büyük katkılar sağlamıştır. Ancak buna rağmen birçok kadın hâlâ eşit fırsatlara ulaşmak için mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bu yüzden 8 Mart sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda bir farkındalık günüdür. Unutmamalıyız ki güçlü kadınlar, güçlü toplumlar demektir. Kadınların özgür, güvenli ve eşit olduğu bir dünya hepimiz için daha adil bir dünya olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, hayatını kaybeden kadınları ve öğretmenleri de anarak devam eden Kırdemir, “Şiddete kurban giden her kadının ve her öğretmenin acısı, bizlere dayanışma ve eşitlik mücadelesini büyütme sorumluluğu yüklüyor. Ebediyete intikal etmiş tüm kadınlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.