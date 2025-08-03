Gebze Güzeller OSB’den sanayiye doğrudan istihdam desteği

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB) bünyesinde faaliyet gösteren Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji, düzenlediği kahvaltı programında sanayicileri, eğitim yöneticilerini ve kamu temsilcilerini ağırladı. Mesleki eğitimin önemine ve sektörel iş gücü ihtiyacına dikkat çekilen buluşmada, sanayi-eğitim iş birliğinin daha da güçlendirilmesi yönünde önemli mesajlar verildi.

“Amacımız, iş gücü açığını kapatacak nesiller yetiştirmek”

Programda açılış konuşmasını yapan Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Müdürü Murat Taşçı “2001 yılında kurulan ve bugün 130 hektarlık alan üzerine kurulu Güzeller OSB'mizde ağırlıklı olarak metal, otomotiv, kimya ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 160 firma bulunmaktadır. Bu sanayi yapısının sürdürülebilirliği, nitelikli insan kaynağının sürekliliğine bağlı. Bu nedenle eğitim yatırımlarını çok önemsiyoruz. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu iş gücünü kendi içimizden yetiştirecek bir yapı kurduk” ifadelerini kullandı.

OSB sınırları içinde yer alan eğitim kurumlarının kapasite ve fiziki imkanlarına da değinen Taşçı, 2140 öğrenci kapasiteli Adem Ceylan Final Teknik Koleji, aynı kapasitede Gebze Güzeller Mesleki Eğitim Merkezi ve 160 kişilik Nurşen Ceylan Anaokulu ile birlikte toplamda 4300 öğrencilik bir eğitim altyapısı oluşturulduğunu söyledi.

Taşçı, “Teknik lisemiz 58 derslik, 36 atölye, teknik resim sınıfları, spor salonları, kapalı yüzme havuzu, halı saha, seminer salonu ve 800 kişilik yemekhanesi ile modern bir kampüs olarak hizmet veriyor. Öğrencilerimizi yalnızca akademik bilgiyle değil, aynı zamanda mesleki beceri ve ahlaki değerlerle donatmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Mesleki eğitimin gençlere sunduğu fırsatlara ve öğrencilere çevre OSB’lerde staj imkanı sağlandığını belirten Taşçı, “Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji, öğrencilere çevre OSB’lerde staj imkanı sunarak, ara eleman değil, aranan eleman yetiştirerek bölge sanayisine güç katıyor” ifadelerini kullandı.

“Meslek liseleri, gençler için istihdamın en kısa yolu”

Mesleki eğitimin gençler için sunduğu fırsatlara değinen Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, “Bugün teknik lisemizde ve mesleki eğitim merkezimizde okuyan öğrencilerimizin büyük kısmı sanayide aktif olarak çalışıyor. Üstelik bazı öğrencilerimiz 40-50 bin lira maaşla işe başlıyor. Bu çok önemli bir başarı ve sanayicilerimizin bu öğrencilere sahip çıkması da çok değerli. İş gücü piyasası, pratik beceriye sahip gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor” dedi.

“İşe giden en kestirme yol mesleki eğitim”

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nin eğitime verdiği desteğe dikkat çeken Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, “Devlet olarak üzerimizdeki yaklaşık 3500 öğrencilik kısmı Güzeller OSB üstlendi. Çocuklarımızın bir an önce işle tanışması, sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşması ve Gebze'nin bu alanda Türkiye’ye örnek olması çok kıymetli. Ekonominin can damarı olan bir ilçenin, bu vizyonla Türkiye’ye örnek teşkil etmesi bizi son derece mutlu edecek” şeklinde konuştu.

“Üniversite mezunu değil, vasıflı eleman sıkıntısı var”

Sanayi bölgelerinde en çok karşılaşılan sorunun vasıflı eleman eksikliği olduğunu vurgulayan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, “Bölgemiz Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri. Sanayiye gittiğinizde hep aynı cümleyi duyuyorsunuz, Personel bulamıyoruz. Ancak buradaki sorun üniversite mezunu eksikliği değil. Vasıflı işçi, nitelikli teknisyen, iyi usta eksikliği. İşte bu noktada meslek liseleri ve eğitim merkezleri devreye giriyor” diye konuştu.

Kaymakam Özyiğit, meslek liselerinde öğrencilerin sahayla erken yaşta tanışmalarının önemine dikkat çekerek, “Meslek liselerimizde stajlar yalnızca lise son sınıfta yapılabiliyor. Ancak iş dünyası daha erken yaşta, 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerini de sahada görmek istiyor. Bunun için yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu konuda temas halindeyiz. Öğrencilerin yazları çalışabilmesi ve sanayide aktif rol alabilmesi gerekiyor. Bu yalnızca çocuklarımızın gelişimi için değil, ülkemizin kalkınması için de şart” dedi.

“Katma değeri yüksek üretim için nitelikli insan şart”

Kaymakam Özyiğit, Türkiye’nin üretim kapasitesini artırdığını ancak katma değer açısından istenen düzeyin henüz yakalanamadığını vurguladı. Özyiğit, “Hacmi büyük ama değeri düşük ürünlerle ihracat yapıyoruz. Bu tabloyu değiştirmek için yüksek teknolojiye dayalı üretime geçilmeli, bunu da ancak nitelikli insan gücüyle sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Ara eleman sıkıntısını birlikte aşacağız”

Mesleki eğitim iş birliklerinin önemine değinerek, daha önce yapılan protokollerden olumlu sonuçlar alındığını söyleyen Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Alper Demir, “En büyük sıkıntılarımızdan biri ara eleman eksikliği. Bu desteklerle hem başkanımızı hem okulumuzu en iyi şekilde temsil etmeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız,” ifadelerini kullandı.