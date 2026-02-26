Gebze iş dünyası GETİP iftarında bir araya geldi

Kocaeli

Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Platformu (GETİP) Başkanı Sevim Aydın ve yönetimi tarafından düzenlenen iftar programı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve platform üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı gecede, hem iş dünyasındaki dayanışma hem de ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları gündeme taşındı. Katılımcılar, Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma ruhu etrafında aynı sofrada buluştu.

“Üyelerimizin daha fazla ticaret yapmasını istiyoruz”

Bölgesel kalkınma ve üyeler arası iş birliğine vurgu yapan Aydın, “Bölgesel kalkınmayı teşvik eden model ve projeleri üretmek, öncülük etmek ve üyelerimizin birbiriyle daha fazla ticaret yapmasını sağlamak istiyoruz. Yeni projelerde buluşan, sosyal faaliyetlerde güçlü bir dayanışma kuran bir yapı hedefliyoruz. Bu süreçte gece gündüz emek veren yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Sevim Aydın, “Gebze’mizde mahallelerimizde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşma noktasında en önemli köprü muhtarlarımızdır. Önümüzdeki günlerde yardım paketlerini muhtarlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı planlıyoruz. Üyelerimizin desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Programda söz alan Türk Kızılayı Gebze Şube Başkanı Celalettin Kurt, “Merhamet duygusu sende yoksa oruç tutmanın ne manası var? Sofranda yoksula yerin yoksa bir ay aç kalmanın ne manası var. Gebze Kızılay olarak bir yılda önemli çalışmalar yaptık. Muhtarlarımızın tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımı ulaştırmaya hazırız” dedi.

Basın mensupları adına konuşan Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, “Gebze, Türkiye sanayisinin merkezlerinden biri. Bu gelişime en büyük katkıyı iş dünyası sağlıyor. Sivil toplum kuruluşlarının sosyal projelerdeki katkısı da son derece kıymetli. Ekonomik üretimin yanında sosyal dayanışmayı da büyüten her adım, Gebze’nin geleceğine yapılmış bir yatırımdır” ifadelerini kullandı