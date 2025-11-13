Gebze Kadıllı’da fide dağıtım töreni gerçekleşti

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Gebze Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen Sebze Fidesi Dağıtım Töreni, Gebze’nin Kadıllı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Tarımsal üretimi artırmak ve yerel çiftçileri desteklemek amacıyla düzenlenen programa; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, MHP İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, mahalle muhtarları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Törenin açılışında konuşan Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, fide desteğinin üreticiler için önemli bir katkı olduğunu belirterek, “Taleplerimiz fazlaydı ama sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz ve Gebze Belediyemiz bu destekle bizlere nefes aldırdı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha geniş kapsamlı çalışmalarla çiftçilerimizi daha da güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

"Kocaeli genelinde 1,3 milyar liranın üzerinde destek sağladık"

Belediyelerin sadece altyapı değil, üretimin her alanında vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, “Bugüne kadar Kocaeli genelinde çiftçilerimize 1,3 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Bu rakam, üreticimize olan inancımızın göstergesidir” ifadelerini kullandı.

"Tarım, insan yaşamının temelidir"

Tarımın stratejik önemine vurgu yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Eğer hava yoksa, su yoksa, gıda yoksa insandan da bahsedilemez. Tarım, insan yaşamının temelidir”. Dedi.

Fide desteğinin sürdürülebilir bir üretim politikasıyla yürütüldüğünü söyleyen Büyükgöz, “Amacımız üretimi canlı tutmak ve tarımsal altyapıyı güçlendirmektir. Su ve tarım, kentimizin geleceği açısından öncelikli yatırım alanlarımız olmaya devam edecek” diye konuştu.