Gebze “Merkez Prime Hastanesi”, obezite ameliyatları ile ön plana çıkıyor

Merve Esin Esen/Kocaeli

Kocaeli Gebze’de faaliyet gösteren Merkez Prime Hastanesi’nde, düzenlenen basın toplantısında hastanenin çalışmaları ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi verildi. Merkez Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Höbek, basın toplantısında yaptığı konuşmasında Merkez Prime Hastanesi’nin, Gebze’ye sağlık sektöründe sosyal anlamda farklılık kattığını dile getirdi. Sağlıkta sürecin ve beklentilerin çok hızlı değiştiğine değinen Höbek, gelecek 10 yılda sağlık sektöründe çok farklı şeylerin konuşulacağını belirtti.

27 bin metrekarelik alanda hizmet veriliyor

2020 yılında Merkez Prime Hastanesi’ni açtıklarını belirten Dr. Hakan Höbek, 27 bin metrekarelik kapalı alanda verdikleri hizmetle Gebze’nin en büyük hastanesi konumunda olduklarını söyledi. Hastanenin bazı bölümlerinin rezerv alan olduğunu söyleyen Höbek, “27 bin metrekarenin 20 bin metrekaresini kullanıyoruz, 8. katımız, 3. katımız, yine -3. katımız rezerv alan” diye belirtti. Merkez Hastanesi ve Merkez Prime Hastanesi’nin birleşerek hizmet vermeye devam edeceğini belirten Höbek, “Bakanlığımızın yaptığı güzel bir organizasyon ile dedi ki eğer siz taşınarak birleşirseniz, kadro sayınız %10 artar, yatak sayınız da %30 artar gibi bir madde koydu. Bu şu anlama geliyor biz şu anda bu hastanede 147 yataklı hizmet veriyoruz, sonrasında da 20 yataklı palyatif açmayı düşünüyoruz, 167 yataklı bir hastane hüviyetine bürünmüş olacağız” diye konuştu.

11.813 obezite ameliyatı gerçekleştirildi

Merkez Prime Hastanesi'nde gerçekleşen ameliyatlara değinen Dr. Hakan Höbek, “Hastanemizde kalp ameliyatlarının haricinde akla gelebilecek her türlü ameliyat kanser, beyin ve anevizma ameliyatlarının hepsini yapabilme kabiliyeti ve teknolojisine sahibiz” dedi. Avrupa’dan gelen hastalarına ayda ortalama 300 obezite ameliyatı yaptıklarına değinen Dr. Hakan Höbek, hastaların büyük kısmının İngiliz, Portekiz, İspanyol, Romen ve Bulgar vatandaşlardan oluştuğunu söyledi. Son 4 yılda 11.813 obezite ameliyatı yaptıklarını belirten Höbek, ölüm oranlarının oldukça düşük olduğunu dile getirdi. Obezite ameliyat sürecine değinen Dr. Hakan Höbek, “Hastalarımızın tüm tetkiklerini yapıyoruz ve birkaç aylık diyet programına alıyoruz. Eğer bundan yarar sağlanmaz ise bakanlıkla istişare halinde olup obezite uygulama cerrahi merkezlerine gönderiyoruz. Biz kendimiz de yapabiliyoruz obezite ameliyatına karar veren kurum da biziz uygulayan kurum da biziz” diye belirtti.

Merkez Prime Hastanesi ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti arasında protokol

Gebze Gazeteciler Cemiyeti ve Merkez Prime Hastanesi arasında indirimli sağlık protokolü imzalandı. Cemiyet üyesi gazeteciler eş, anne, baba ve çocuklarıyla birlikte ücretsiz muayene olanağından yararlanabilecekler. Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Dr. Hakan Höbek’e teşekkür ederek, "Sağlık çok önemli, bu alanda bize büyük destek sağlayan ve her zaman yanımızda olan Hakan hocamıza ve ekibine meslektaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.