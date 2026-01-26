Gebze Millet Bahçesi’nde engelsiz yaşam merkezi hayat buluyor

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Vinsan Kampüsü’nde hayata geçirdiği ve Türkiye’ye örnek olan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezinin bir benzeri, Gebze Millet Bahçesi’nde inşa ediliyor. Özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı hedefleyen Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi projesi hızla yükselirken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükakın, merkezin en kısa sürede hizmete açılacağını belirterek, “Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’ni en kısa zamanda özel bireylerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Böylece daha çok goncamıza hizmet etme imkânımız olacak” ifadelerini kullandı.

Özel bireyler için donanımlı merkez

Gebze Millet Bahçesi’nde 6 bin 751 metrekarelik alanda inşa edilen merkezde; 5 otizm grup eğitim odası, 7 bireysel otizm eğitim odası, duyu bütünleme odaları, psikiyatri birimi, oyun odaları, uygulama evi, bilişim ve resim atölyeleri, el sanatları, okuma ve oyun, dans, müzik ve mutfak atölyeleri yer alacak. Merkezde ayrıca erkek-kadın hidroterapi havuzları, gündüz bakım odaları, erken çocuk bireysel ve grup eğitim alanları ile uyku odaları da özel bireylerin hizmetinde olacak.

Sosyal ve eğitsel alanlar bir arada

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde spor salonu, engelli bireylere uygun soyunma-duş alanları, mescit, aile danışmanlığı birimi, toplantı odaları, çok amaçlı salon, kütüphane, yemekhane, bireysel derslikler, öğretmenler odası, idari birimler, aile eğitim birimi ve akıl-zeka oyunları atölyeleri de yer alacak. Proje, eğitim, rehabilitasyon ve sosyal yaşamı aynı çatı altında buluşturan bütüncül yapısıyla özel bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.