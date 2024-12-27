  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Gebze Teknik Üniversitesi enerjisini güneşten alıyor
Takip Et

Gebze Teknik Üniversitesi enerjisini güneşten alıyor

GTÜ, enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek ve sürdürülebilir enerji sağlamak için “Güneş Enerji Santrali Kurulumu” protokolü imzaladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gebze Teknik Üniversitesi enerjisini güneşten alıyor
Takip Et

Kocaeli/Ekonomi

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) sürdürülebilir kampüs vizyonuna uygun olarak, yerleşkelerinde yer alan birimlerin enerji ihtiyacının uygun bedelle karşılanması, kira geliri elde edilmesi, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına, enerji dönüşümü ile yüksek sanayi gelişimine, yeni istihdam yaratmaya ve Türkiye'nin imzaladığı Paris İklim Anlaşması'nda beyan ettiği Referans Senaryodan Azaltım taahhüdüne katkıda bulunmak amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu için Enerpower Enerji Teknoloji Yatırım San. ve Tic. A.Ş. ile protokol imzaladı.

Protokolde GTÜ Adına Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Enerpower Enerji Teknoloji Yatırım adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Mungan tarafından imzalandı.

Protokol ile EPDK’nın 12.05.2019 tarihli “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik” hükümlerine göre planlanan GES tesisinin kurulacağı alanların, ihaleyi kazanan firmaya kiraya verilmesi ve bu alanlar üzerinde kiracı tarafından Gebze Teknik Üniversitesi adına kurulacak GES tesisinin yine kiracı tarafından işletilmesi ve süresi sonunda Mülkiyetinin sorunsuz bir şekilde devredilmesi amaçlanmaktadır.

Güneş Enerji Santralin Kurulum Gücü 6 MW olup GTÜ' nün ihtiyacını fazlası ile karşılayıp bir yıl içinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Tesis, mevcut otoparkların ve terasların Üzerine kurularak kampüs alanında herhangi bir yer işgal etmeyecektir.

Şehirler
İnci Vakfı’nın 3. Hasat Hibe Programı başvuruları başladı
İnci Vakfı’nın 3. Hasat Hibe Programı başvuruları başladı
EİB Başkanı Eskinazi: “Faiz indirim kararı çekilen acıların azalacağının işareti”
EİB Başkanı Eskinazi: “Faiz indirim kararı çekilen acıların azalacağının işareti”
ÖGHİD Başkanı Serdar Gökhan Arıkan: “Özel güvenlikte ücretler kamuya eşitlensin”
ÖGHİD Başkanı Serdar Gökhan Arıkan: “Özel güvenlikte ücretler kamuya eşitlensin”
İzmir’de Güneş Açar programıyla 100 genç istihdama katılacak
İzmir’de Güneş Açar programıyla 100 genç istihdama katılacak
Marmaris Belediyesi, ilçenin turizmini çeşitlendirecek
Marmaris Belediyesi, ilçenin turizmini çeşitlendirecek
ASKON Eskişehir'den Etiyopya ile Ticari İş Birliği Hamlesi
ASKON Rotayı Etiyopya'ya çevirdi