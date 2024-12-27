Gebze Teknik Üniversitesi enerjisini güneşten alıyor

Kocaeli/Ekonomi

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) sürdürülebilir kampüs vizyonuna uygun olarak, yerleşkelerinde yer alan birimlerin enerji ihtiyacının uygun bedelle karşılanması, kira geliri elde edilmesi, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına, enerji dönüşümü ile yüksek sanayi gelişimine, yeni istihdam yaratmaya ve Türkiye'nin imzaladığı Paris İklim Anlaşması'nda beyan ettiği Referans Senaryodan Azaltım taahhüdüne katkıda bulunmak amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu için Enerpower Enerji Teknoloji Yatırım San. ve Tic. A.Ş. ile protokol imzaladı.

Protokolde GTÜ Adına Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Enerpower Enerji Teknoloji Yatırım adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Mungan tarafından imzalandı.

Protokol ile EPDK’nın 12.05.2019 tarihli “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik” hükümlerine göre planlanan GES tesisinin kurulacağı alanların, ihaleyi kazanan firmaya kiraya verilmesi ve bu alanlar üzerinde kiracı tarafından Gebze Teknik Üniversitesi adına kurulacak GES tesisinin yine kiracı tarafından işletilmesi ve süresi sonunda Mülkiyetinin sorunsuz bir şekilde devredilmesi amaçlanmaktadır.

Güneş Enerji Santralin Kurulum Gücü 6 MW olup GTÜ' nün ihtiyacını fazlası ile karşılayıp bir yıl içinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Tesis, mevcut otoparkların ve terasların Üzerine kurularak kampüs alanında herhangi bir yer işgal etmeyecektir.