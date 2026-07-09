Gebze Teknik Üniversitesi ile BİLSAT arasında iş birliği

Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi akademik birikimini sanayi ve toplum yararına dönüştürecek stratejik bir ortaklığa imza attı. Gebze Teknik Üniversitesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Derneği (BİLSAT) arasında, üniversite öğrencileri ile personelinin gelişimine katkı sunacak kültürel, bilimsel ve eğitsel faaliyetlerin yürütülmesini kapsayan iki yıl süreli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törende ortaklık metnine, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım imza attı.

Protokol kapsamında, üniversite bünyesinde düzenlenecek organizasyonlar, eğitimler ve etkinlikler aracılığıyla üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal fayda odaklı projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Geliştirilen kurumsal birliktelik ile birlikte öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında ve kampüs yaşamının bilimsel etkinliklerle zenginleştirilmesinde önemli bir rol oynaması hedefleniyor.