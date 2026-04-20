Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri ulusal yarışmada ödül aldı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Ankara Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen “Fatih Stadı Alanı Tasarımı Fikir Projesi Yarışması”nda elde ettikleri dereceyle dikkat çekti. Öğrencilerin “Bağ Meydanı” projesi, jüri değerlendirmesi sonucunda eşdeğer ödüle layık görüldü.

GTÜ, akademik birikimini ulusal ölçekte projelere taşımayı sürdürürken, Mimarlık Bölümü öğrencileri Ertuğrul Emre Hüsrev, Yusuf Çiftci, Ataberk Kahraman, Yasemin Demir ve İrem Duymaz’ın imzasını taşıyan proje önemli bir başarı olarak öne çıktı.

Atıl alan için yenilikçi çözüm

“Bağ Meydanı” projesi, Ankara’nın Keçiören ilçesinde işlevini yitiren eski Fatih Stadı alanının yeniden kentsel yaşama kazandırılmasını hedefliyor. Proje, kamusal alan kullanımını güçlendiren, sosyal etkileşimi artıran ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımını merkeze alan önerileriyle jüri tarafından ödüllendirildi.

153 proje yarıştı

Yarışmaya 116’sı profesyonel, 37’si öğrenci kategorisinde olmak üzere toplam 153 proje başvurdu. Değerlendirme sürecinin ardından ödüle değer görülen projeler, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde sergilenmeye başlandı. Projelerin kapsamlı şekilde ele alınacağı kolokyum ve ödül töreninin ise 6 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.