Gebze Teknik Üniversitesi’nden iki büyük bilim şöleni

Kocaeli

GTÜ, akademi ve sanayi dünyasını buluşturan 10. Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve 3. Temel Bilimler Festivali ile iki gün süren bilimsel üretim ve keşif şölenini başarıyla geride bıraktı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Temel Bilimler Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen 10. GTÜ Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ile 3. Temel Bilimler Festivali, 13–14 Mayıs 2026 tarihlerinde GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. Akademi, sanayi ve öğrencileri aynı platformda buluşturan organizasyonda; lisans ve lisansüstü öğrenciler araştırmalarını paylaşma ve farklı disiplinlerden çalışmalarla etkileşim kurma fırsatı yakaladı.

Akademik kapasite ve araştırma kültürü

Açılışta konuşan GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, gerçekleştirilen etkinlikler ile akademik topluluk kültürünün güçlendiğini belirtti. Lisans öğrencilerinin TÜBİTAK 2209 projeleri, Avrupa Birliği ve sanayi iş birliklerinde aktif rol almasının araştırma kapasitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Arısan, “Öğrencilerimizin araştırma süreçlerine katılımı üniversitemizin en büyük gücüdür” ifadesini kullandı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mevlüt Karabulut 27 ana bilim dalında 48 yüksek lisans ve 24 doktora programıyla 2800'ü aşkın öğrenciye eğitim verildiğini ifade etti. Karabulut, sempozyumda sunulan 72 poster ve 32 sözlü bildirinin yalnızca akademik çıktılar değil, aynı zamanda sanayinin ihtiyaçlarına çözüm üretecek potansiyel fikirler taşıdığını dile getirdi.

Bilim ve kültürün ortak ruhuna vurgu

Temel Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altundaş, bilimin insana yön veren ortak bir ruh taşıdığını belirterek, fen ve sosyal bilimlerin birbirini tamamlayan değerler olduğunu söyledi. Akademisyenlerin ve öğrencilerin bilimsel üretim süreçlerinde insancıl bakış açısını korumalarının önemine değinen Altundaş, festivalin farklı disiplinler arasında yeni iş birliklerine ve deneyim fırsatlarına zemin hazırladığını vurguladı.

Stanford’dan Koç Üniversitesine uzanan mentorluk

Koç Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Umran S. İnan, “Üniversite Eğitimi ve Bilimsel Araştırmada Yenilikçi Yaklaşımlar” başlıklı açılış konuşması gerçekleştirdi. Profesör İnan'ın, Stanford Üniversitesi’nden Koç Üniversitesi’ne uzanan akademik hayattan edindiği tecrübeleri harmanladığı konuşması öğretim üyeleri ve öğrenciler için ilham kaynağı oldu. Bilimsel ilerlemenin özgür düşünce ve merakla tetiklendiğini belirten İnan, üniversitelerin gelecekteki rolünün klasik ders anlatımından çok, öğrencilerin projelerine rehberlik eden "mentorluk" müessesesine evrileceğini ifade etti. Bilginin uygulamaya aktarılmasıyla değer kazandığını belirten İnan, liyakat esaslı, yenilikçi ve disiplinler arası bir araştırma ortamının küresel başarıyı getireceğini vurguladı.