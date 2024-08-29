Gebze Ticaret Odası 25 bin 393 üye sayısına ulaştı

Sühem Beyaz - Kocaeli

Gebze Ticaret Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu yönetiminde, Gebze Ticaret Odası (GTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meclis komite üyeleri katıldı.

Meclis toplantısında oda faaliyetleri hakkında bilgi veren Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Bölgemizde ki organize sanayi bölgeleri, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle beraber iş birliği içerisindeyiz. Gebze Ticaret Odası, Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda işbirliği ile kurulan Sosyal Etki Merkezi modelinin ilkimi, 2019 yılında Dilovası’nda açtık, hizmet vermeye devam ediyor. Darıca ilçesine de kazandırılan bu merkez modelinin diğer ilçelerde de yaygınlaşarak örnek teşkil etmesini bekliyoruz. Sosyal Etki Merkezi, yalnızca ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmakla kalmayacak, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirecek ve gıda israfını önlemeye yönelik toplumsal farkındalığı artıracak. Proje, bireylerin ve kurumların atık yönetimi konusunda bilinçlenmesine de katkı sağlayacak. Ayrıca Dilovası Sosyal Etki Merkezi’nin odamıza maliyeti aylık 200 bin TL. Darıca Sosyal Etki Merkezi’mizin odamıza maliyeti olmayacak. Darıca Belediyesi ve Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda Derneği karşılayacak” ifadesini kullandı.

Gebze Ticaret Odası’na bin 590 yeni üye

Gebze’nin, sanayide ülke ekonomisi için büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz diyen Aslantaş, "İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2023 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu’nda Gebze Ticaret Odası üyesi 70 firma yer aldı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan İSO İkinci Büyük 500 listesinde Gebze Ticaret Odası üyesi 43 firma yer aldı. GTO olarak İSO 500’deki sanayicilerimizi tek tek ziyaret ederek dev firmalarla GTO üyeleri arasında köprü kurarak iş birliği yapıyoruz. Aynı zamanda İSO 500’de yer alan büyük firmalarımızın hizmet alımlarını bölgemizden gerçekleştirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi. Aslantaş, “TOBB Başkanımızın Kocaeli Valisi ziyaretine davetine icabet ettik. Ziyarette TOBB Başkanımıza üyelerimizin yaşadıkları sorunları iletme fırsatımız oldu. Ayrıca üyelerimize yönelik indirimli anlaşmalar imzaladık” şeklinde konuştu. Aslantaş, “Temmuz ayından bugüne kadar bin 590 yeni üyemiz oldu. Toplam 25 bin 393 üye sayısına ulaştık. Yabancı firma sayımız 424’e ulaştı. Firma ziyaretlerimize de devam ediyoruz” dedi.

“Metal sektörü iyi sipariş alıyorsa, ekonomi iyiye doğru gidiyordur”

Ekonomi hakkında da açıklamalarda bulunan Aslantaş, “Dünya da demir, çelik, metal, demir ve demir dışı metalleri seyrini iyi izlememiz lazım. Yani 2025'i nasıl görmek istiyorsunuz dediğimizde muhakkak mal talebi, sipariş talebi, üretim ve tüketim tahminlerini göz önünde bulundurmamız lazım. Eğer metal sektörü iyi sipariş alıyorsa, ekonominin iyiye doğru gittiğine dair bir fikrimiz oluşabilir. Siparişlerinde de bir azalma varsa bu bir daralmanın sonucu olacaktır. Avrupa'da ve dünyada ciddi bir daralma var. Bunu fark ediyoruz. Siparişlerde azalma var. Ekonomik hamleler yapılırken bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

GTÜ, Devlet Üniversiteleri sıralamalarında ilk 10’da yer almakta

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmit İleri teknoloji Enstitüsü’nün misyonu üniversitede üretilen bilginin dünyadaki yüksek teknolojinin ve dünyada yapılan Ar-Ge’nin sektöre, sanayiye daha etkin bir şekilde transferini sağlamaktır. Diğer üniversitelerden farkı önce Ar-Ge’nin gelmesidir” dedi. Rektör Mantar, “2014 yılında Gebze Teknik Üniversitesi adını aldık ama kuruluş misyonumuz ve vizyonumuzda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Araştırma, yayın ve yenilikçilik endekslerinde üst sıralarda yer alarak kalitesini kanıtlamış olan üniversitemiz, öğrencilere akademik ve profesyonel gelişim için eşsiz bir ortam sağlamaktadır. GTÜ, dünya çapında tanınmış okullardan doktoralı seçkin akademik kadrosu ile öne çıkmaktadır. Alanında uzman öğretim üyeleri, öğrencilere en güncel bilgi ve deneyimleri aktarmakta, onların akademik ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin en yoğun sanayi bölgesinde bulunan GTÜ, öğrencilere sanayi ile iç içe bir eğitim fırsatı sunar. Bu stratejik konum ve üniversite- sanayi işbirliktelikleri, öğrencilere sanayi kuruluşları ve araştırma merkezleri ile yenilikçi proje iş birlikleri yapma imkânı tanır. GTÜ, akademik performansa dayalı genel sıralamalarda ve girişimcilik endeksi Devlet Üniversiteleri sıralamalarında ilk 10’da yer almaktadır. Bu başarılar, GTÜ’nün kalitesini ve öğrencilerine sunduğu fırsatları ortaya koymaktadır” ifadesini kullandı.

“Günümüz teknolojisi ile bilgiye ulaşım daha da hızlandı”

Rektör Mantar, “Hayat boyu öğrenmedeki kastımız ise bir mühendis olarak formasyon almamızdır. Örneğin, üniversite sanayi işbirliğinde master olur ama üniversite-sanayi işbirliğinden doktora olmaz. Doktora, bir kişinin filozof olduğu anlamına gelir. Filozof olduğunuzu da kanıtlamanız gerekir. Yani problemi bulacaksınız, probleme çözüm önereceksiniz. Bu çözümün olabiliyor olup olmadığını ortaya koyacaksınız. Buradan da siz formasyon öğreniyorsunuz, hemen her alanda formasyon öğreniyorsunuz. Hayat boyu öğrenme dediğimiz aslında tüm bunları öğrendikten sonra onun üstüne inşa etmektir. Bugün inşaat mühendisliğinde veya makine mühendisliğinde düşünürsek, eskiden kullandığımız T cetveli günümüzde çok fazla işe yaramayacak. Aynı zamanda sınıfta aldığımız bilgi kesinlikle kullanışsız değil. Günümüz teknolojisi ile bilgiye ulaşım daha da hızlandı, buna adapte olmamız gerekiyor” dedi.

“Teknoloji Transfer Ofisi’nde yapılan Ar-Ge veya patentlerden yüzde 5 kazancımız var”

Gebze Teknik Üniversitesi’nin kentin marka değeri olduğunun altını çizen Mantar, “Gebze'deki kurumlarla, Gebze'deki okullarla, Gebze'deki sivil toplum örgütleriyle çok daha iç içe çalışmamız lazım. Patentten, teknikten, modelden, yöntemden ve bir ürüne bileşen üretmeden para kazanmamız lazım. Teknoloji Transfer Ofisi’miz var, burada yapılan Ar-Ge veya patentlerden yüzde 5 kazancımız var. Bu patentleri tutarak yüzde 5’i arttırmaya çalışmalıyız” diye konuştu. Mantar, “Ülkemizde meslekler arasında kas sistemi var. Mühendis, doktor, öğretmen ve profesör diye ayrıştırılıyor. Yani bir profesörün, bir rektörün normal bir mühendisten, normal bir işçiden çok da farkı olmuyor. Kültürel olarak buraya dokunmamız gerekiyor. Üniversite mezunu olunca sanayide de çalışayım, terzi de olayım. Neden herkes üniversiteye gidiyor? Aileden ve çevreden gelen bir baskı var. Toplumun bunun üzerine kafa yorması gerekiyor” dedi.