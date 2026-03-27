Gebze Ticaret Odası 4. Burgaz İş Forumu’na katıldı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın ve Genel Sekreter Av. Arb. Çağrı Solak; Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen 4. Burgaz İş Forumu’na katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen forumda iş dünyası temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunularak yeni ticaret ve yatırım olanakları değerlendirildi.

Burgaz’da gerçekleştirilen forumda bölgesel ve uluslararası iş birliği imkanları ele alındı. Programa Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı ve BULTİŞAD Kurucu Başkanı Fikret İnce, Bulgaristan-Romanya Ticaret Odası Başkanı Av. Victor Gugushev, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ve Başarsoft Genel Müdürü Alim Küçükpehlivan katıldı.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Uluslararası platformlarda kurduğumuz temaslar, kısa vadeli ticari ilişkilerin çok ötesinde. Biz bu süreci, orta ve uzun vadede bölgemizin dış ticaret kapasitesini güçlendirecek stratejik iş birlikleri olarak görüyoruz. Özellikle Balkan coğrafyasıyla geliştireceğimiz ekonomik ilişkiler, üyelerimizin yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak. Bu da ihracat odaklı büyüme hedeflerimize önemli katkı sağlayacak. Aynı zamanda firmalarımızın küresel rekabet gücünü artıracak güçlü bir zemin oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.