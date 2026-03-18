Gebze Ticaret Odası, Çayırova Sevgi Evleri’ne kapalı spor salonu kazandırdı

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası tarafından Çayırova Sevgi Evleri’ne kazandırılan kapalı spor salonu, hizmete açıldı. Gerçekleşen yatırım, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunacak önemli bir adım olarak hayata geçti.



Açılışın ardından gerçekleşen iftar organizasyonuna ; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova Sevgi Evleri Müdürü Abdullah Örtlek ve Sevgi Evleri öğretmenleri ile Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite Üyeleri, Genel Sekreter ve Sevgi Evleri’nde kalan çocukların katılımıyla gerçekleşti.



"Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi toplumun ortak sorumluluğu"



Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, açılışta yaptığı konuşmada; çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, hayata geçirilen kapalı spor salonunun yalnızca fiziki bir yatırım olmadığını, aynı zamanda çocukların sosyal gelişimini destekleyen önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Aslantaş, çocukların sporla iç içe büyümelerinin disiplin, özgüven ve birlikte hareket etme kültürünü güçlendirdiğini vurgulayarak, bu tür projelerin artarak devam edeceğini dile getirdi.



Dayanışma kültürü pekiştirildi



Programda, çocuklarla aynı sofrayı paylaşmanın oluşturduğu birlik ve beraberlik ortamı güçlü bir şekilde hissedilirken; hayata geçirilen kapalı spor salonunun yalnızca bir spor alanı olmanın ötesinde, çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyen, sosyal yönlerini güçlendiren ve dayanışma kültürünü pekiştiren kalıcı bir kazanım olduğu belirtildi.