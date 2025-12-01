Gebze Ticaret Odası Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla Oda Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının bu ayki konuğu, İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE A.Ş.) Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç oldu.

Toplantının açılışında konuşan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, ülke ve bölgede son dönemde yaşanan üzücü gelişmelere değinerek taziye ve geçmiş olsun mesajlarını iletti. Aslantaş, ayrıca sanayi kuruluşlarında afet bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen Afet ve Yangın Durumlarında Etkin Müdahale Eğitimi ve Tatbikatı’nın sektör paydaşlarının geniş katılımıyla başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Kasım ayının Oda açısından oldukça yoğun geçtiğini belirten Aslantaş, E-İhracat Zirvesi, G3 Forum Kocaeli Girişimcilik Zirvesi, SANTEK – KOBİ’ler İçin Güçlü İşbirliği ve Ortak Gelecek Programı, 2. Kocaeli Bilişim Fuarı ve Gebze Ticaret Odası Hatıra Ormanı çalışmaları gibi önemli organizasyonlara aktif şekilde katılım sağlandığını vurguladı. Özellikle Bilişim Fuarı’nda yapay zekâ ve dijitalleşme alanındaki gelişmelerin üyelerle paylaşılmasının büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Üyelerin dijital dönüşüm süreçlerine destek vermek amacıyla Gebze Ticaret Odası ile Pazarama A.Ş. arasında e-ticaret iş birliği protokolünün imzalandığını ifade eden Aslantaş, bu protokolün bölge iş dünyasının dijital rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Tedarikçi Günleri kapsamında KJ Power firmasının Oda’da ağırlandığını söyleyen Aslantaş, üretici firmalar ile alıcı şirketlerin aynı çatı altında buluşturulmasının önemli bir etki yarattığını kaydetti. Bir sonraki Tedarikçi Günleri’nin konuğunun ise Türkiye’nin savunma ve ileri teknoloji alanındaki öncü kuruluşlarından HAVELSAN olacağını duyurdu.

Ayrıca 24., 25. ve 39. Meslek Komiteleri tarafından düzenlenen sektörel istişare toplantılarında mevzuat düzenlemeleri, iş gücü ihtiyaçları, tedarik zinciri yönetimi ve rekabet koşulları gibi kritik konuların ele alındığını aktardı.

Toplantıda doğaya katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Gebze Ticaret Odası Hatıra Ormanı kapsamında 15 bin fidanın toprakla buluşturulduğu da paylaşıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun projeye verdiği destekten duyulan memnuniyet dile getirildi