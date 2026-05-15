Gebze Ticaret Odası Mesleki Eğitim ve Bilim Fuarı açılışı gerçekleşti

Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen Mesleki Eğitim ve Bilim Fuarı’nın açılış programı; protokol üyeleri, eğitim camiası, iş dünyası temsilcileri, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Programda mesleki eğitimin geleceği, gençlerin üretim süreçlerine kazandırılması ve sektörlerin nitelikli insan kaynağı ihtiyacı ele alındı.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, konuşmasında gençlere yapılan yatırımın önemine dikkat çekti. Aslantaş, “1 yıl sonrasını düşünüyorsanız doğum yapın, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikin ama 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız mutlaka gençlere sahip çıkın.” ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana yalnızca iş dünyasına değil, iş dünyasının en önemli ihtiyacı olan insan kaynağına da yatırım yaptıklarını belirten Aslantaş, mesleki eğitimin Türkiye’nin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Aslantaş, “Bizler meslek liselerimizin bir memleket meselesi olduğuna inanıyoruz. Gençlerimizin meslek sahibi bireyler olarak yetişmesi, üretimin içerisinde yer alması ve geleceğe güçlü şekilde hazırlanması için projeler üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

30 projeye destek

Gebze Ticaret Odası olarak meslek liselerine yönelik yürüttükleri destek çalışmalarına değinen Aslantaş, teknopark yöneticileri, sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve sektör profesyonellerinden oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda meslek lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen 30 projeye destek verme kararı aldıklarını belirtti.

Burs desteklerine de değinen Aslantaş, Gebze Ticaret Odası tarafından verilen bursların bir bölümünün meslek lisesi öğrencilerine yönlendirildiğini ifade etti. Aslantaş “İstiyoruz ki gençlerimizin kollarında altın bilezikleri, ceplerinde meslekleri olsun. İster üniversiteye devam etsinler, ister sanayide görev alsınlar, ister kendi işlerini kursunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, güçlü bir meslek altyapısına sahip olsunlar” dedi.