Gebze Ticaret Odası UR-GE Projesinde saha sürecini başlattı

Gebze Ticaret Odası' nın yürüttüğü ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan makine, metal ve demir-çelik sanayi UR-GE Projesi kapsamında firma ziyaretleri sürüyor. Küme tanışma toplantısı ile başlatılan süreç, saha analizleri ve ihtiyaç tespit çalışmalarıyla devam ediyor.



Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, makine, metal ve demir-çelik sektörlerinin bölgenin üretim gücünün temel taşı olduğunun altını çizdi. Aslantaş, UR-GE modelinin yalnızca ihracatı artırmaya yönelik değil; firmaların kurumsal kapasitesini güçlendiren, kümelenme kültürünü geliştiren ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen stratejik bir yapı olduğunu dile getirdi.

UR-GE Projesinde firma ziyaretleri başladı



UR-GE Projesi süreci, düzenlenen küme tanışma toplantısı ile başlatıldı. Bu adım; sektörün ortak akılla gelişmesi, firmalar arası iş birliğinin güçlenmesi ve uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir yapıya ulaşılması amacıyla hayata geçirildi.



Küme toplantısının ardından saha çalışmalarına geçildi. Gerçekleşen ziyaretlerde firmaların mevcut durum analizleri yapılırken, ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik stratejik yol haritaları da değerlendiriliyor.



Proje kapsamında firma ziyaretlerini, Kurulu Üyesi Sinan Yücel ve Genel Sekreter Yardımcısı M. Sertaç Gök gerçekleştiriyor. Saha sürecinde firmaların üretim altyapısı, organizasyonel yapıları ve hedef pazar potansiyelleri analiz edilerek proje uygulama aşamasına hazırlık yapılıyor.



Firmaların uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma gelmesi hedefleniyor



Gebze Ticaret Odası, UR-GE Projesi ile firmaların uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını hedefliyor. Proje kapsamında eğitim, danışmanlık, ihtiyaç analizi ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri planlanarak firmaların ihracat yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.